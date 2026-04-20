Медицина за гранью: как в Казахстане врачи ставили на ноги покойников

В Павлодаре прокуратура обнаружила масштабные нарушения в системе оказания медицинской помощи, связанные с деятельностью Фонда социального медицинского страхования. Среди выявленных фактов — оформление медицинских услуг на умерших граждан и необоснованные выплаты за фиктивное лечение, сообщает Lada.kz.

По данным надзорных органов, в отчетности значились консультации узких специалистов, включая невропатологов, кардиологов, хирургов и психологов, якобы проведенные для граждан, которые уже умерли.

Кроме того, зафиксированы случаи, когда медицинские услуги оформлялись с явными несоответствиями: например, консультации акушера-гинеколога числились оказанными мужчинам.

Отдельно отмечается, что в ряде эпизодов происходило дублирование медицинских услуг с последующей двойной оплатой.

Выявлены нарушения в лицензировании специалистов

Прокуратура также установила, что часть медицинской помощи оказывалась специалистами без необходимых сертификатов и разрешительных документов. Это, по данным надзорного органа, ставит под сомнение законность и качество предоставляемых услуг.

Возмещение ущерба и меры реагирования

После выявления нарушений были приняты меры по их устранению. В частности, организована работа по получению необходимых разрешительных документов и привлечению виновных лиц к ответственности в рамках законодательства.

По информации прокуратуры, в результате принятых мер государству возмещен ущерб на сумму более 100 млн тенге.

Уголовные дела рассматриваются в суде

В настоящее время в суде находятся два уголовных дела, связанных с хищением государственных средств в сфере здравоохранения. Речь идет о суммах 62 млн тенге и 41 млн тенге, которые, по версии следствия, были похищены в результате незаконной предпринимательской деятельности в медицинской сфере.