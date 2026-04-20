Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
20.04.2026, 13:58

Казахстан уходит под воду: Багдат Мусин раскрыл план радикального ускорения сети в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 221

Казахстан инициирует масштабную геополитическую стройку на дне Каспийского моря, которая призвана превратить республику в ключевой телекоммуникационный узел между Востоком и Западом, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Коллаж: Голос народа
Коллаж: Голос народа

Стратегический маневр на цифровой карте

Проект прокладки волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспия переходит в активную фазу, становясь фундаментом для новой технологической независимости региона. Председатель правления «Казахтелеком» Багдат Мусин подчеркивает, что данный маршрут является не просто технической необходимостью, а стратегическим рывком для экономики страны. Несмотря на выраженную государственную важность, проект сохраняет жесткую коммерческую направленность, объединяя усилия национального оператора и частного капитала в лице азербайджанской AzerTelecom. Партнерство с частным игроком гарантирует ориентацию на высокую окупаемость и эффективность, превращая инфраструктурную задачу в прибыльный международный актив.

Глобальная конкуренция за биты и байты

На текущий момент положение Казахстана на мировом рынке передачи данных выглядит более чем скромно — через инфраструктуру страны проходит лишь 3% транзитного потока между Европой и Азией. Основная цель новой инициативы заключается в кратном увеличении этой доли, что позволит республике стать полноценным участником распределения цифровых богатств. Однако эксперты признают, что борьба за трафик будет крайне напряженной, так как мировые игроки не намерены добровольно уступать свои позиции. Для создания стабильного спроса на новые каналы уже ведутся переговоры с гигантами индустрии, включая China Telecom, а также с крупнейшими европейскими провайдерами, заинтересованными в надежной альтернативе существующим маршрутам.

Архитектура нового евразийского хаба

Успех каспийского кабеля напрямую зависит от синхронизации действий с партнерами на Кавказе, где AzerTelecom реализует не менее амбициозные задачи. Чтобы маршрут стал по-настоящему конкурентоспособным, необходимо обеспечить прямое и максимально короткое соединение с крупнейшими европейскими цифровыми узлами во Франкфурте и Стокгольме. Параллельно с работами на Каспии, азербайджанская сторона ведет подготовку к прокладке кабельных систем по дну Черного моря и через Зангезурский коридор. Такая комплексная связность позволит создать бесшовный транзитный коридор, который станет кратчайшим путем для данных, связывающим крупнейшие экономики континента.

Инфраструктурный фундамент для эпохи ИИ

Развитие новых магистральных каналов рассматривается руководством «Казахтелекома» как обязательное условие для внедрения технологий будущего. Без высокоскоростного транзита и минимальных задержек сигнала невозможно полноценное развитие искусственного интеллекта, облачных сервисов и современных цифровых платформ внутри страны. Инвестиции в дно Каспийского моря фактически являются вложениями в базу, на которой будет строиться вся последующая цифровая надстройка государства. Хотя многие детали контракта с AzerTelecom остаются скрытыми в рамках коммерческой тайны, масштаб проводимых работ уже сейчас позволяет говорить о подготовке к глобальному переделу рынка связи в Центральной Азии.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Если монополист рулит но все будут в "шоколаде"
20.04.2026, 09:16
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь