Курс на девальвацию: когда Нацбанк перестанет «спасать» тенге и что будет с накоплениями

Укрепление тенге, несмотря на видимую стабильность, создает дополнительные риски для государственных финансов и может привести к росту дефицита бюджета, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Потери бюджета из-за отклонения курса

Сильный курс национальной валюты напрямую влияет на доходную часть бюджета. По оценке директора департамента консалтинговых услуг AERC Ерасыла Серикбая, расхождение между заложенным и фактическим курсом уже приводит к ощутимым потерям.

В частности, при прогнозе в 540 тенге за доллар и среднем фактическом курсе около 497,7 тенге разница превышает 42 тенге. Это, по данным Минфина, оборачивается недополученными доходами в размере порядка 146 млрд тенге.

Эксперт приводит расчет: каждое укрепление тенге на 1 единицу относительно прогноза снижает доходы бюджета примерно на 3,45 млрд тенге в квартал. Если курс закрепится на уровне около 490 тенге за доллар, потери только за один квартал могут достигнуть 170–175 млрд тенге.

При этом он подчеркивает, что такие расчеты носят условный характер и не учитывают влияние других макроэкономических факторов, способных как усилить, так и смягчить эффект.

Какой курс считается сбалансированным

С точки зрения экономики, оптимальный уровень курса должен обеспечивать баланс между экспортом и импортом. Речь идет о таком значении, при котором казахстанские товары сохраняют конкурентоспособность, а рост цен на импорт не давит на потребительский спрос.

Для бюджета ориентиром остается курс, заложенный в республиканском бюджете — 540 тенге за доллар. Именно этот уровень позволяет выполнять социальные обязательства без увеличения дефицита.

В то же время рыночный консенсус на 2026 год смещается в диапазон 520–540 тенге за доллар. Уровень ниже 500 тенге, по мнению аналитика, может свидетельствовать о признаках так называемой «голландской болезни», когда дешевый импорт вытесняет внутреннее производство.

Почему тенге укрепляется

Одним из ключевых факторов укрепления национальной валюты являются операции с активами Нацфонда. Для обеспечения бюджета тенговой ликвидностью регулятор конвертирует валюту, увеличивая предложение долларов на рынке.

Дополнительное влияние оказывает рост цен на нефть, который повышает экспортную выручку и также способствует укреплению тенге.

При этом в условиях инфляционного таргетирования Нацбанк официально не устанавливает целевой курс, однако косвенно влияет на него через валютные операции.

Возможна ли девальвация

Резкое ослабление тенге маловероятно, поскольку приоритетом остается сдерживание инфляции на уровне около 5%. Однако постепенная коррекция курса рассматривается как необходимая мера для снижения давления на бюджет.

По мнению эксперта, регулятор может уменьшать объемы продажи валюты, позволяя рынку самостоятельно двигаться к более обоснованным значениям.

Дефицит текущего счета и валютные риски

Дополнительное давление создает дефицит текущего счета, который достиг 12,5 млрд долларов. Это означает, что страна тратит на импорт и выплаты иностранным инвесторам больше, чем зарабатывает на экспорте.

Такой разрыв покрывается либо за счет притока прямых иностранных инвестиций, либо использованием золотовалютных резервов. Устойчивость ситуации во многом зависит от стабильности этих источников.

Если приток инвестиций замедлится, накопленный дисбаланс может привести к ослаблению тенге. В этом случае правительство будет вынуждено увеличивать трансферты из Нацфонда, что снижает долгосрочные накопления.

Давление со стороны выплат по госдолгу

Серьезным фактором риска остаются выплаты нерезидентам по государственным ценным бумагам. Для привлечения инвесторов государство вынуждено повышать доходность облигаций, что увеличивает расходы на обслуживание долга.

Дополнительная нагрузка возникает, когда иностранные держатели бумаг конвертируют полученные тенге в валюту и выводят средства за рубеж. Это усиливает давление на курс и повышает риск оттока капитала.

В случае ухудшения экономической ситуации государству может потребоваться рефинансирование долга на менее выгодных условиях, что еще больше увеличит бюджетные расходы.

Фискальная ловушка: в чем риск

В совокупности перечисленные факторы формируют ситуацию, близкую к фискальной ловушке. С одной стороны, крепкий тенге помогает сдерживать инфляцию. С другой — снижает доходы бюджета и усиливает его зависимость от внешних источников.

На фоне дефицита текущего счета и растущих расходов вероятность постепенного ослабления тенге в среднесрочной перспективе рассматривается как один из механизмов восстановления баланса государственных финансов.