Названа официальная стоимость «новой улыбки» для казахстанцев

В Казахстане заметно подорожали стоматологические услуги, особенно протезирование и установка имплантов. Эксперты фиксируют рост цен сразу по нескольким направлениям, а лечение зубов становится всё более затратным для населения, сообщает Lada.kz.

Фото: dentalscotland.com

Цены на стоматологию продолжают расти

В Казахстане зафиксировано удорожание сразу нескольких видов стоматологических услуг, включая протезирование, имплантацию, лечение кариеса и удаление зубов.

По данным Бюро национальной статистики, только за первые три месяца 2026 года стоимость протезирования выросла на 13%, а имплантации — примерно на 10% в годовом выражении.

Аналитики отмечают, что повышение цен затронуло практически весь сегмент стоматологии, делая услуги менее доступными для населения.

Сколько стоят импланты и коронки

Исследование ценников в крупных городах — Алматы и Астане — показывает значительный разброс стоимости в зависимости от материала и технологии.

Самым доступным вариантом остаются металлокерамические коронки — их стоимость составляет от 46 до 180 тысяч тенге за единицу. Более современный вариант — циркониевые коронки — обойдётся пациентам уже дороже: от 95 до 220 тысяч тенге.

Имплантация: от сотен тысяч до миллионов тенге

Одной из самых дорогих стоматологических процедур остаётся комплексная имплантация по технологии All-on-4. Она позволяет восстановить весь зубной ряд на одной челюсти с использованием всего четырёх имплантов.

Стоимость такого лечения варьируется от 790 тысяч до 2,5 миллиона тенге. Если требуется восстановление обеих челюстей, сумма увеличивается до 1,6–5 миллионов тенге.

Эксперты объясняют высокую цену сложностью процедуры, использованием 3D-моделирования, современного оборудования и работой целой команды специалистов.

Лечение зубов становится всё дороже

Рост цен отмечается не только в протезировании и имплантации. По данным статистики, за последний год расходы казахстанских семей на стоматологические услуги увеличились почти на треть.

С января по март 2026 года сильнее всего подорожали:

лечение кариеса — на 17,7%;

удаление зуба — на 14,7%;

профессиональная чистка — на 12%.

Сколько времени нужно копить на лечение

Из-за высокой стоимости услуг стоматологические клиники всё чаще предлагают программы рассрочки и банковского кредитования.

По расчётам аналитиков, при средней зарплате в Казахстане около 442 тысяч тенге лечение с имплантацией обеих челюстей может потребовать от 4 до 12 месячных доходов.

При более распространённой зарплате в 116 тысяч тенге срок накопления существенно увеличивается — от 14 до 43 месяцев.

При этом эксперты подчёркивают, что подобные расчёты условны, поскольку на практике люди не могут направлять весь доход только на медицинские услуги.