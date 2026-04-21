$1 000 000 000 для железных дорог Казахстана: кто из мировых гигантов даст взаймы КТЖ

Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) готовит масштабное размещение еврооблигаций. Совет директоров перевозчика официально утвердил планы по привлечению капитала на внешних и внутренних площадках, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Согласно решению совета директоров, общий объем заимствований составит до $1 млрд. Финансирование планируется привлечь в два этапа (транша) по $500 млн каждый. Проектом предусмотрены разные сроки обращения ценных бумаг, что позволит распределить долговую нагрузку:
Первый выпуск: до 5 лет включительно;
Второй выпуск: до 10 лет включительно.
Листинг облигаций планируется сразу на нескольких ключевых площадках. Помимо казахстанских бирж KASE и AIX, рассматривается Лондонская фондовая биржа (LSE) или другие авторитетные зарубежные площадки.
Особенностью данного размещения является форма обеспечения. Поручителями по обязательствам выступят дочерние структуры национального оператора — «Қазтеміртранс» и «КТЖ-Грузовые перевозки».
Важно отметить, что гарантии предоставляются на безвозмездной основе: комиссия за них установлена на уровне 0%, а дополнительное залоговое обеспечение не требуется. Это указывает на высокий уровень доверия внутри холдинга и упрощение процедур для инвесторов.
КТЖ привлекла к участию в размещении крупнейшие мировые финансовые институты. По данным Teniz Capital Investment Banking, состав синдиката банков выглядит следующим образом:
Глобальные координаторы и букраннеры: международные гиганты Citi, J.P. Morgan и Société Générale.
Лид-менеджеры и букраннеры: Deutsche Bank, Standard Chartered Bank, Abu Dhabi Commercial Bank и Oman Investment Bank.
Казахстанские партнеры: Сопровождать сделку внутри страны будут Teniz Capital и Freedom Broker.
Организация глобального звонка с инвесторами запланирована уже на ближайшее время. Выход КТЖ на международный рынок с таким объемом свидетельствует о необходимости рефинансирования текущих обязательств или финансирования крупных инфраструктурных проектов.
Для инвесторов это возможность вложиться в бумаги системообразующей компании Казахстана, учитывая, что участие таких банков, как J.P. Morgan и Citi, гарантирует высокий уровень прозрачности и соответствие сделки международным стандартам.
