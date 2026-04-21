Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
20.04.2026, 20:39

$1 000 000 000 для железных дорог Казахстана: кто из мировых гигантов даст взаймы КТЖ

Новости Казахстана

Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) готовит масштабное размещение еврооблигаций. Совет директоров перевозчика официально утвердил планы по привлечению капитала на внешних и внутренних площадках, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: пресс-служба КТЖ
Фото: пресс-служба КТЖ

Структура и сроки займа

Согласно решению совета директоров, общий объем заимствований составит до $1 млрд. Финансирование планируется привлечь в два этапа (транша) по $500 млн каждый. Проектом предусмотрены разные сроки обращения ценных бумаг, что позволит распределить долговую нагрузку:

  • Первый выпуск: до 5 лет включительно;

  • Второй выпуск: до 10 лет включительно.

Листинг облигаций планируется сразу на нескольких ключевых площадках. Помимо казахстанских бирж KASE и AIX, рассматривается Лондонская фондовая биржа (LSE) или другие авторитетные зарубежные площадки.

Гарантии и финансовые условия

Особенностью данного размещения является форма обеспечения. Поручителями по обязательствам выступят дочерние структуры национального оператора — «Қазтеміртранс» и «КТЖ-Грузовые перевозки».

Важно отметить, что гарантии предоставляются на безвозмездной основе: комиссия за них установлена на уровне 0%, а дополнительное залоговое обеспечение не требуется. Это указывает на высокий уровень доверия внутри холдинга и упрощение процедур для инвесторов.

Глобальные игроки: кто организует сделку?

КТЖ привлекла к участию в размещении крупнейшие мировые финансовые институты. По данным Teniz Capital Investment Banking, состав синдиката банков выглядит следующим образом:

  1. Глобальные координаторы и букраннеры: международные гиганты Citi, J.P. Morgan и Société Générale.

  2. Лид-менеджеры и букраннеры: Deutsche Bank, Standard Chartered Bank, Abu Dhabi Commercial Bank и Oman Investment Bank.

  3. Казахстанские партнеры: Сопровождать сделку внутри страны будут Teniz Capital и Freedom Broker.

Что это значит для рынка?

Организация глобального звонка с инвесторами запланирована уже на ближайшее время. Выход КТЖ на международный рынок с таким объемом свидетельствует о необходимости рефинансирования текущих обязательств или финансирования крупных инфраструктурных проектов.

Для инвесторов это возможность вложиться в бумаги системообразующей компании Казахстана, учитывая, что участие таких банков, как J.P. Morgan и Citi, гарантирует высокий уровень прозрачности и соответствие сделки международным стандартам.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь