$1 000 000 000 для железных дорог Казахстана: кто из мировых гигантов даст взаймы КТЖ

Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) готовит масштабное размещение еврооблигаций. Совет директоров перевозчика официально утвердил планы по привлечению капитала на внешних и внутренних площадках, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Структура и сроки займа

Согласно решению совета директоров, общий объем заимствований составит до $1 млрд. Финансирование планируется привлечь в два этапа (транша) по $500 млн каждый. Проектом предусмотрены разные сроки обращения ценных бумаг, что позволит распределить долговую нагрузку:

Первый выпуск: до 5 лет включительно;

Второй выпуск: до 10 лет включительно.

Листинг облигаций планируется сразу на нескольких ключевых площадках. Помимо казахстанских бирж KASE и AIX, рассматривается Лондонская фондовая биржа (LSE) или другие авторитетные зарубежные площадки.

Гарантии и финансовые условия

Особенностью данного размещения является форма обеспечения. Поручителями по обязательствам выступят дочерние структуры национального оператора — «Қазтеміртранс» и «КТЖ-Грузовые перевозки».

Важно отметить, что гарантии предоставляются на безвозмездной основе: комиссия за них установлена на уровне 0%, а дополнительное залоговое обеспечение не требуется. Это указывает на высокий уровень доверия внутри холдинга и упрощение процедур для инвесторов.

Глобальные игроки: кто организует сделку?

КТЖ привлекла к участию в размещении крупнейшие мировые финансовые институты. По данным Teniz Capital Investment Banking, состав синдиката банков выглядит следующим образом:

Глобальные координаторы и букраннеры: международные гиганты Citi, J.P. Morgan и Société Générale. Лид-менеджеры и букраннеры: Deutsche Bank, Standard Chartered Bank, Abu Dhabi Commercial Bank и Oman Investment Bank. Казахстанские партнеры: Сопровождать сделку внутри страны будут Teniz Capital и Freedom Broker.

Что это значит для рынка?

Организация глобального звонка с инвесторами запланирована уже на ближайшее время. Выход КТЖ на международный рынок с таким объемом свидетельствует о необходимости рефинансирования текущих обязательств или финансирования крупных инфраструктурных проектов.

Для инвесторов это возможность вложиться в бумаги системообразующей компании Казахстана, учитывая, что участие таких банков, как J.P. Morgan и Citi, гарантирует высокий уровень прозрачности и соответствие сделки международным стандартам.