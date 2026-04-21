Пособия для безработных и сроки выплат урезают в Казахстане

В Казахстане изменят правила выплаты пособий по безработице. В Минтруда заявляют, что корректировки направлены на борьбу с серыми схемами и избыточными начислениями, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Пособия по безработице в Казахстане хотят урезать: что известно

В Казахстане обсуждаются изменения в системе выплат пособий по безработице. Речь идет как о сокращении сроков получения выплат, так и о пересмотре их максимального размера. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев.

По словам главы ведомства, действующие правила нуждаются в корректировке из-за выявленных нарушений и попыток граждан получать необоснованно высокие выплаты через государственный фонд социального страхования.

В Минтруда заявили о «серых схемах»

Как отметил министр, специалисты фиксируют случаи, когда граждане используют пробелы в системе для получения повышенных пособий.

В качестве примера он привел ситуацию, когда человек, работавший одновременно в нескольких организациях, увольняется и оформляет пособие по безработице с учетом завышенной средней зарплаты.

Отдельно он подчеркнул, что в некоторых случаях выплаты доходят до уровня, который, по мнению ведомства, является необоснованным.

Пересмотр потолка выплат

В министерстве считают, что необходимо ограничить максимальный размер пособия, чтобы исключить злоупотребления.

Речь идет о пересмотре принципов расчета выплат и установлении более жестких рамок, которые не позволят формировать завышенные суммы на основании краткосрочного или искусственно увеличенного дохода.

Сокращение срока получения пособия

Одним из ключевых изменений станет сокращение периода выплаты пособия по безработице.

Сейчас максимальный срок получения составляет шесть месяцев. Однако, как отметил Ертаев, ранее этот период был сокращен до четырех месяцев в период пандемии, и именно к этой модели планируется вернуться.

Таким образом, срок выплат может снова ограничиться четырьмя месяцами.

Когда человек может обратиться за пособием

Отдельно в Минтруда обращают внимание на случаи, когда граждане подают заявление на пособие практически сразу после увольнения.

По словам министра, такие ситуации также требуют регулирования, чтобы система поддержки предназначалась именно для реальных случаев потери работы, а не для формального оформления выплат.

Что будет с фондом соцстрахования

Несмотря на изменения, в ведомстве заверяют, что Государственный фонд социального страхования работает стабильно.

Аскарбек Ертаев подчеркнул, что угрозы дефолта фонда нет, а поступления продолжаются в штатном режиме.

Что это значит для казахстанцев

Если изменения будут приняты, получателям пособий стоит ожидать: