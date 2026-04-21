18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
464.73
546.57
6.19
Смотреть все >
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.04.2026, 13:13

Пособия для безработных и сроки выплат урезают в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 599

В Казахстане изменят правила выплаты пособий по безработице. В Минтруда заявляют, что корректировки направлены на борьбу с серыми схемами и избыточными начислениями, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: astanatv.kz

Пособия по безработице в Казахстане хотят урезать: что известно

В Казахстане обсуждаются изменения в системе выплат пособий по безработице. Речь идет как о сокращении сроков получения выплат, так и о пересмотре их максимального размера. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев.

По словам главы ведомства, действующие правила нуждаются в корректировке из-за выявленных нарушений и попыток граждан получать необоснованно высокие выплаты через государственный фонд социального страхования.

В Минтруда заявили о «серых схемах»

Как отметил министр, специалисты фиксируют случаи, когда граждане используют пробелы в системе для получения повышенных пособий.

В качестве примера он привел ситуацию, когда человек, работавший одновременно в нескольких организациях, увольняется и оформляет пособие по безработице с учетом завышенной средней зарплаты.

Отдельно он подчеркнул, что в некоторых случаях выплаты доходят до уровня, который, по мнению ведомства, является необоснованным.

Пересмотр потолка выплат

В министерстве считают, что необходимо ограничить максимальный размер пособия, чтобы исключить злоупотребления.

Речь идет о пересмотре принципов расчета выплат и установлении более жестких рамок, которые не позволят формировать завышенные суммы на основании краткосрочного или искусственно увеличенного дохода.

Сокращение срока получения пособия

Одним из ключевых изменений станет сокращение периода выплаты пособия по безработице.

Сейчас максимальный срок получения составляет шесть месяцев. Однако, как отметил Ертаев, ранее этот период был сокращен до четырех месяцев в период пандемии, и именно к этой модели планируется вернуться.

Таким образом, срок выплат может снова ограничиться четырьмя месяцами.

Когда человек может обратиться за пособием

Отдельно в Минтруда обращают внимание на случаи, когда граждане подают заявление на пособие практически сразу после увольнения.

По словам министра, такие ситуации также требуют регулирования, чтобы система поддержки предназначалась именно для реальных случаев потери работы, а не для формального оформления выплат.

Что будет с фондом соцстрахования

Несмотря на изменения, в ведомстве заверяют, что Государственный фонд социального страхования работает стабильно.

Аскарбек Ертаев подчеркнул, что угрозы дефолта фонда нет, а поступления продолжаются в штатном режиме.

Что это значит для казахстанцев

Если изменения будут приняты, получателям пособий стоит ожидать:

  • сокращения максимального срока выплат до 4 месяцев;
  • ужесточения условий назначения пособий;
  • пересмотра максимального размера выплат;
  • усиления контроля за расчетом доходов.
1
6
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь