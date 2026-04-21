21.04.2026

В Казахстане деньги «потеряли анонимность»

Новости Казахстана

Эксперт по налоговой безопасности предупредил казахстанских предпринимателей: использование наличных больше не гарантирует «невидимость» доходов. По его словам, цифровые системы контроля уже позволяют налоговым органам отслеживать происхождение средств практически в режиме реального времени, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Наличные в Казахстане больше не «вне системы»

Эксперт по налоговой безопасности Дмитрий Казанцев обратился к предпринимателям, особенно работающим на рынках, с предупреждением о новых реалиях налогового контроля в Казахстане.

Главный тезис — распространённое мнение о том, что наличные расчёты помогают скрыть доходы от государства, больше не соответствует действительности.

По словам специалиста, современные цифровые инструменты налоговых органов позволяют фиксировать финансовые несоответствия даже при использовании «кэша».

Smart Data Finance: как работает контроль доходов

Ключевую роль в усилении контроля играет система Smart Data Finance, внедрённая для анализа финансовых потоков.

Она позволяет:

  • сопоставлять официальные доходы и реальные траты граждан и бизнеса;
  • выявлять несоответствия между декларируемыми и фактическими расходами;
  • фиксировать появление крупных сумм, не подтверждённых доходами.

Эксперт отмечает, что «невидимые» деньги перестают быть таковыми сразу после их использования — будь то покупки, поездки, недвижимость или обмен валюты.

«Цифровой след» даже у наличных

По словам Казанцева, ключевое заблуждение предпринимателей заключается в том, что наличные якобы невозможно отследить.

Однако в современной финансовой системе ситуация иная.

«Даже если вы уходите в кеш, но затем тратите эти деньги — система фиксирует, что у вас появились средства неизвестного происхождения», — пояснил эксперт.

Таким образом, любые крупные расходы, не подтверждённые официальными доходами, автоматически становятся предметом внимания налоговых органов.

Проверки и доначисления налогов

Если расходы предпринимателя начинают существенно превышать задекларированные доходы, налоговые органы могут инициировать проверку происхождения средств.

В таких случаях возможны следующие последствия:

  • требование объяснить происхождение разницы между доходами и расходами;
  • доначисление налогов (ориентировочно около 10% от суммы несоответствия);
  • применение штрафных санкций при выявлении нарушений.

Штрафы могут достигать 200%

Эксперт отдельно подчеркнул, что за сокрытие доходов законодательством предусмотрены серьёзные санкции.

В частности:

  • штраф может составлять до 200% от суммы неуплаченного налога;
  • в совокупности нагрузка для нарушителя может достигать около 30% от выявленной разницы.

По словам Казанцева, на практике налоговые органы чаще всего сначала требуют добровольной доплаты, однако при серьёзных нарушениях возможны жёсткие меры воздействия.

Вывод

Новые цифровые инструменты налогового контроля фактически сводят на нет прежние схемы ухода от налогообложения через наличные расчёты. Эксперты отмечают: в 2026 году ключевым фактором становится не форма расчёта, а прозрачность происхождения доходов.

Комментарии

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0
Названа стоимость новой национальности в КазахстанеНовости Казахстана
24.03.2026, 09:37 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь