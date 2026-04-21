21.04.2026, 15:11

В Минтруда сделали заявление по поводу пенсионных накоплений в Казахстане

Глава Минтруда Аскарбек Ертаев призвал граждан Казахстана формировать пенсионный капитал с первого дня трудоустройства, указав на критически низкие счета у нынешнего поколения молодых специалистов, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

В Казахстане вновь подняли тему финансовой подготовки к старости. Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев отметил, что формировать пенсионные накопления гражданам следует начинать сразу после выхода на рынок труда.

По его словам, откладывать этот вопрос «на потом» означает рисковать уровнем жизни в пожилом возрасте.

Почему советуют начинать с 20–22 лет

Глава ведомства подчеркнул, что наиболее правильный подход — начинать накопления с момента первого трудоустройства. Чаще всего это происходит после окончания учебных заведений, примерно в возрасте 20–22 лет.

Он отметил, что именно ранний старт позволяет сформировать стабильную финансовую «подушку» к пенсионному возрасту, поскольку накопительный эффект играет ключевую роль в долгосрочных сбережениях.

Проблема низких накоплений у молодежи

Отдельно министр обратил внимание на текущую статистику по пенсионным накоплениям среди молодых казахстанцев. По данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), около 4 миллионов граждан в возрасте 20–35 лет имеет крайне небольшие суммы на счетах.

Речь идет о миллионах вкладчиков, чьи накопления не превышают 500 тысяч тенге. По оценке ведомства, это считается недостаточным уровнем для формирования достойного пенсионного обеспечения в будущем.

Почему ранние накопления критически важны

Эксперты в сфере социальной политики отмечают, что пенсионная система во многом зависит от длительности накопительного периода. Чем раньше человек начинает откладывать средства, тем выше итоговая сумма за счет регулярных взносов и инвестиционного дохода.

Кроме того, раннее участие в пенсионной системе позволяет снизить финансовую нагрузку в зрелом возрасте, когда возможности для активных накоплений могут быть ограничены.

Что советуют в Минтруда

В министерстве подчеркивают, что формирование пенсионных накоплений должно стать частью финансовой культуры граждан. Регулярные отчисления с первого места работы рассматриваются как базовый элемент долгосрочной финансовой стабильности.

При этом акцент делается на том, что даже небольшие, но системные взносы в молодом возрасте могут существенно повлиять на итоговый размер пенсии.

Итог

Власти Казахстана призывают граждан не откладывать заботу о пенсии и начинать накопления сразу после начала трудовой деятельности. Такой подход, по мнению специалистов, позволяет обеспечить более стабильный и предсказуемый доход в пожилом возрасте.

