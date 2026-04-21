В Казахстане усилили наказание для водителей и расширили список штрафов

Новости Казахстана 0 921

Соблюдение правил дорожного движения в Казахстане стало еще более финансово чувствительным. В 2026 году из-за роста МРП штраф за непредоставление преимущества пешеходам превысил 43 тысячи тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: кадр YouTube
Не пропустил пешехода — заплати 10 МРП

Согласно действующему законодательству (статья 600 КоАП РК), водители обязаны уступать дорогу пешеходам на нерегулируемых переходах и при поворотах. В 2026 году размер Месячного расчетного показателя (МРП) установлен на уровне 4 325 тенге.

Следовательно, стандартное нарушение правил проезда пешеходных переходов обойдется нарушителю в 10 МРП, что составляет 43 250 тенге. Стоит отметить, что при повторном нарушении в течение года сумма взыскания может быть увеличена.

Проблемная парковка и доступ спецтехники

Аналогичное наказание в размере 43 250 тенге (10 МРП) ждет тех, кто игнорирует правила стоянки и остановки. Особое внимание дорожная полиция уделяет автомобилям, которые:

  • Препятствуют движению других транспортных средств.

  • Блокируют доступ пожарных машин, скорой помощи и другой спецтехники во дворах жилых массивов.

В условиях плотной городской застройки такие нарушения считаются критическими, так как напрямую влияют на безопасность и скорость работы экстренных служб.

Цифровой контроль: телефон и ремни под прицелом

В Казахстане продолжается активное расширение возможностей автоматических систем фиксации нарушений. С марта текущего года интеллектуальные камеры (такие как «Сергек» и аналоги) начали в автоматическом режиме выявлять нарушения, которые ранее фиксировались преимущественно патрульными экипажами.

Вид нарушения Размер штрафа (МРП) Сумма в 2026 году (тенге)
Неиспользование ремня безопасности 5 МРП 21 625 ₸
Разговор по мобильному телефону 5 МРП 21 625 ₸
Непропуск пешехода 10 МРП 43 250 ₸
Нарушение правил парковки 10 МРП 43 250 ₸
 

Как сэкономить на штрафах?

Напоминаем, что в Казахстане продолжает действовать норма о 50% скидке. Если водитель признает вину и оплачивает административное взыскание в течение 7 суток с момента регистрации нарушения, сумма сокращается вдвое. Например, штраф за ремень вместо 21 625 тенге составит всего 10 813 тенге. Однако эта норма не распространяется на правонарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, если предписание не было вручено должным образом.

Важно: Повышение штрафов напрямую связано с ежегодной индексацией МРП, направленной на поддержание актуальности административных мер в соответствии с экономическими показателями страны.

