В Казахстане усилили наказание для водителей и расширили список штрафов

Соблюдение правил дорожного движения в Казахстане стало еще более финансово чувствительным. В 2026 году из-за роста МРП штраф за непредоставление преимущества пешеходам превысил 43 тысячи тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
Согласно действующему законодательству (статья 600 КоАП РК), водители обязаны уступать дорогу пешеходам на нерегулируемых переходах и при поворотах. В 2026 году размер Месячного расчетного показателя (МРП) установлен на уровне 4 325 тенге.
Следовательно, стандартное нарушение правил проезда пешеходных переходов обойдется нарушителю в 10 МРП, что составляет 43 250 тенге. Стоит отметить, что при повторном нарушении в течение года сумма взыскания может быть увеличена.
Аналогичное наказание в размере 43 250 тенге (10 МРП) ждет тех, кто игнорирует правила стоянки и остановки. Особое внимание дорожная полиция уделяет автомобилям, которые:
Препятствуют движению других транспортных средств.
Блокируют доступ пожарных машин, скорой помощи и другой спецтехники во дворах жилых массивов.
В условиях плотной городской застройки такие нарушения считаются критическими, так как напрямую влияют на безопасность и скорость работы экстренных служб.
В Казахстане продолжается активное расширение возможностей автоматических систем фиксации нарушений. С марта текущего года интеллектуальные камеры (такие как «Сергек» и аналоги) начали в автоматическом режиме выявлять нарушения, которые ранее фиксировались преимущественно патрульными экипажами.
Напоминаем, что в Казахстане продолжает действовать норма о 50% скидке. Если водитель признает вину и оплачивает административное взыскание в течение 7 суток с момента регистрации нарушения, сумма сокращается вдвое. Например, штраф за ремень вместо 21 625 тенге составит всего 10 813 тенге. Однако эта норма не распространяется на правонарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, если предписание не было вручено должным образом.
Важно: Повышение штрафов напрямую связано с ежегодной индексацией МРП, направленной на поддержание актуальности административных мер в соответствии с экономическими показателями страны.
