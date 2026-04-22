18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
464.73
546.57
6.19
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.04.2026, 20:49

В Минтруда высказались об оттоке граждан Казахстана за рубеж

Новости Казахстана

В Министерстве труда Казахстана прокомментировали рост трудовой миграции и подчеркнули, что граждане имеют право самостоятельно выбирать страну для работы и получения опыта, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube

«Это мировая практика» — позиция Минтруда

Глава Министерства труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев заявил, что трудовая миграция молодых специалистов за рубеж является обычной мировой практикой.

По его словам, Казахстан в этом плане не является исключением: многие молодые люди стремятся поехать в другие страны, чтобы улучшить знания языка, получить профессиональный опыт и расширить карьерные возможности.

«Во всем мире так, не только в Казахстане: молодые хотят выехать за рубеж, выучить язык, поработать, получить опыт и вернуться в страну», — отметил министр.

Сколько казахстанцев уезжают на заработки

По данным Министерства иностранных дел, за пределами страны на трудовой занятости находятся порядка 150 тысяч казахстанцев.

В ведомстве подчеркивают, что эта цифра находится под постоянным мониторингом, однако не является критической в масштабах страны.

«Вернутся более опытными специалистами»

В Минтруда считают, что временная работа за рубежом может приносить пользу экономике Казахстана в долгосрочной перспективе.

Предполагается, что граждане, получившие международный опыт, возвращаются в страну с более высоким уровнем квалификации и навыков.

Государство не ограничивает выезд

Аскарбек Ертаев подчеркнул, что государство не имеет права ограничивать выезд граждан на работу за рубеж.

«Мы не можем их остановить — это их право. Если хотят ехать, могут поехать. Если нет проблем с визой, могут работать в любой другой стране», — заявил он.

Главная задача — защита трудовых прав

При этом в министерстве акцентируют внимание не на ограничениях, а на защите прав казахстанцев за рубежом.

Ведомство ведет работу по мониторингу условий труда граждан и взаимодействует с зарубежными партнерами для предотвращения нарушений.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0
Названа стоимость новой национальности в КазахстанеНовости Казахстана
24.03.2026, 09:37 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь