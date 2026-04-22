В Минтруда высказались об оттоке граждан Казахстана за рубеж

В Министерстве труда Казахстана прокомментировали рост трудовой миграции и подчеркнули, что граждане имеют право самостоятельно выбирать страну для работы и получения опыта, сообщает Lada.kz.

«Это мировая практика» — позиция Минтруда

Глава Министерства труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев заявил, что трудовая миграция молодых специалистов за рубеж является обычной мировой практикой.

По его словам, Казахстан в этом плане не является исключением: многие молодые люди стремятся поехать в другие страны, чтобы улучшить знания языка, получить профессиональный опыт и расширить карьерные возможности.

«Во всем мире так, не только в Казахстане: молодые хотят выехать за рубеж, выучить язык, поработать, получить опыт и вернуться в страну», — отметил министр.

Сколько казахстанцев уезжают на заработки

По данным Министерства иностранных дел, за пределами страны на трудовой занятости находятся порядка 150 тысяч казахстанцев.

В ведомстве подчеркивают, что эта цифра находится под постоянным мониторингом, однако не является критической в масштабах страны.

«Вернутся более опытными специалистами»

В Минтруда считают, что временная работа за рубежом может приносить пользу экономике Казахстана в долгосрочной перспективе.

Предполагается, что граждане, получившие международный опыт, возвращаются в страну с более высоким уровнем квалификации и навыков.

Государство не ограничивает выезд

Аскарбек Ертаев подчеркнул, что государство не имеет права ограничивать выезд граждан на работу за рубеж.

«Мы не можем их остановить — это их право. Если хотят ехать, могут поехать. Если нет проблем с визой, могут работать в любой другой стране», — заявил он.

Главная задача — защита трудовых прав

При этом в министерстве акцентируют внимание не на ограничениях, а на защите прав казахстанцев за рубежом.

Ведомство ведет работу по мониторингу условий труда граждан и взаимодействует с зарубежными партнерами для предотвращения нарушений.