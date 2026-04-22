АЭС в Казахстане: Россия дает деньги

Казахстан и Российская Федерация вышли на финальную стадию согласования условий финансирования первой атомной электростанции. Основная часть средств на масштабный проект будет выделена в рамках межгосударственного кредита, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: atomagencykz / Telegram

Финансовая модель проекта: кто и сколько платит

Как сообщил председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, проект будет реализовываться по классической схеме экспортного кредитования. Стороны готовят два ключевых межправительственных соглашения: первое коснется непосредственно инженерно-строительных работ, второе — условий предоставления займа.

Распределение инвестиций выглядит следующим образом:

85% суммы — государственный кредит со стороны Российской Федерации.

15% суммы — прямое софинансирование из государственного бюджета Казахстана.

По предварительным оценкам профильного ведомства, общая стоимость возведения двух энергоблоков суммарной мощностью 2400 МВт (по 1200 МВт каждый) составит порядка 15 миллиардов долларов. Однако Саткалиев подчеркнул, что финальная смета будет утверждена только после завершения стадии полноценного проектирования.

Сроки реализации и выбор локации

Подготовительный этап проекта в районе озера Балхаш, вблизи поселка Улкен, уже фактически завершен. На данный момент на площадке полностью выполнены проектно-изыскательские работы. Несмотря на готовность территории, строительство атомного объекта — процесс долгосрочный:

Проектирование: занимает от 5 до 7 лет. Строительство и монтаж: требуют от 10 до 15 лет работы.

Власти заверяют, что все процессы идут строго по графику, а проблем с привлечением капитала не предвидится благодаря высокой степени готовности межгосударственных документов.

Создание Национального атомного холдинга

Одним из наиболее значимых инфраструктурных решений станет создание в Казахстане единого национального атомного холдинга. Эта структура возьмет на себя функции собственника всех будущих АЭС в стране.

«Это будет диверсифицированная компания, направленная на развитие атомной энергетики и максимальное увеличение местного содержания», — отметил глава Агентства.

Холдинг будет отвечать не только за финансовые потоки, но и за последующую эксплуатацию, сервисное обслуживание и обеспечение безопасности станций, что должно гарантировать энергетический суверенитет республики при использовании зарубежных технологий и кредитных линий.

Технические параметры будущей АЭС: