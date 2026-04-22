18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
464.73
546.57
6.19
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.04.2026, 07:47

АЭС в Казахстане: Россия дает деньги

Новости Казахстана 0 888

Казахстан и Российская Федерация вышли на финальную стадию согласования условий финансирования первой атомной электростанции. Основная часть средств на масштабный проект будет выделена в рамках межгосударственного кредита, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: atomagencykz / Telegram

Финансовая модель проекта: кто и сколько платит

Как сообщил председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, проект будет реализовываться по классической схеме экспортного кредитования. Стороны готовят два ключевых межправительственных соглашения: первое коснется непосредственно инженерно-строительных работ, второе — условий предоставления займа.

Распределение инвестиций выглядит следующим образом:

  • 85% суммы — государственный кредит со стороны Российской Федерации.

  • 15% суммы — прямое софинансирование из государственного бюджета Казахстана.

По предварительным оценкам профильного ведомства, общая стоимость возведения двух энергоблоков суммарной мощностью 2400 МВт (по 1200 МВт каждый) составит порядка 15 миллиардов долларов. Однако Саткалиев подчеркнул, что финальная смета будет утверждена только после завершения стадии полноценного проектирования.

Сроки реализации и выбор локации

Подготовительный этап проекта в районе озера Балхаш, вблизи поселка Улкен, уже фактически завершен. На данный момент на площадке полностью выполнены проектно-изыскательские работы. Несмотря на готовность территории, строительство атомного объекта — процесс долгосрочный:

  1. Проектирование: занимает от 5 до 7 лет.

  2. Строительство и монтаж: требуют от 10 до 15 лет работы.

Власти заверяют, что все процессы идут строго по графику, а проблем с привлечением капитала не предвидится благодаря высокой степени готовности межгосударственных документов.

Создание Национального атомного холдинга

Одним из наиболее значимых инфраструктурных решений станет создание в Казахстане единого национального атомного холдинга. Эта структура возьмет на себя функции собственника всех будущих АЭС в стране.

«Это будет диверсифицированная компания, направленная на развитие атомной энергетики и максимальное увеличение местного содержания», — отметил глава Агентства.

Холдинг будет отвечать не только за финансовые потоки, но и за последующую эксплуатацию, сервисное обслуживание и обеспечение безопасности станций, что должно гарантировать энергетический суверенитет республики при использовании зарубежных технологий и кредитных линий.

Технические параметры будущей АЭС:

Параметр Значение
Количество энергоблоков 2 блока
Мощность одного блока 1200 МВт
Общая мощность станции 2400 МВт
Ориентировочная стоимость $15 млрд
Доля участия РФ (кредит) 85%
4
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
