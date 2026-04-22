3600 штрафов за 48 часов: казахстанцы штурмуют магазины из-за полицейских проверок

Масштабные рейдовые мероприятия в Шымкенте обернулись для автовладельцев массовыми административными взысканиями и спровоцировали резкий скачок цен на товары первой необходимости для авто, сообщает Lada.kz со ссылкой на OTYRAR .

Итоги первых дней: тысячи нарушителей на дорогах

Всего за 48 часов оперативно-профилактических мероприятий сотрудники правоохранительных органов Шымкента зафиксировали 3625 фактов нарушений. Основная причина штрафов — отсутствие в транспортных средствах обязательного набора безопасности, предусмотренного правилами дорожного движения.

Согласно действующим нормам, каждый водитель обязан иметь при себе:

Укомплектованную медицинскую аптечку;

Исправный огнетушитель;

Знак аварийной остановки;

Светоотражающий жилет (необходим для выхода из машины на трассе в темное время суток).

Многие горожане признаются, что игнорировали наличие этих предметов годами, однако усиленный контроль заставил их экстренно отправиться в автомагазины.

Ажиотажный спрос и «ценовое ралли»

Резкий интерес к средствам безопасности привел к предсказуемому результату: дефициту и росту стоимости товаров. Предприниматели Шымкента отмечают, что месячные запасы аптечек и жилетов были распроданы буквально за сутки.

Как изменились цены:

Товар Прежняя цена (средняя) Цена в период рейдов Светоотражающий жилет 1000 тенге 2500 — 3000 тенге Закупочная цена (опт) 1000 тенге 1800 тенге

Местные жители выражают недовольство внезапным подорожанием. Один из водителей, Нуртаза Тойшиев, отметил, что узнал о необходимости жилета только из социальных сетей и едва успел приобрести его до максимального повышения цены.

Мнение бизнеса: виноват ли ритейл?

Продавцы специализированных товаров утверждают, что рост розничных цен напрямую зависит от поставщиков. По словам предпринимателя Дияра Еркинулы, закупочная стоимость инвентаря выросла почти вдвое, что вынудило розничные точки корректировать ценники.

«Товар, который мы обычно продаем в течение месяца, разошелся за один день. Нам приходится делать минимальную наценку в 200 тенге, так как оптовики подняли цены из-за ажиотажа», — поясняет продавец.

Почему это важно?

Полиция напоминает, что наличие огнетушителя и аптечки — это не просто формальность для избежания штрафа, а залог безопасности в критической ситуации. Отражающий жилет стал обязательным атрибутом относительно недавно, и именно его отсутствие чаще всего становилось причиной протокола в ходе последних рейдов.

Водителям рекомендуется проверять срок годности лекарственных средств в аптечках и давление в огнетушителях заранее, не дожидаясь проверок на дорогах.