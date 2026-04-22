Математика абсурда: почему Казахстан греет Россию по дешевке, а сам мерзнет от цен

Энергетический сектор Казахстана демонстрирует парадоксальную динамику: при росте внутреннего производства страна вынуждена закупать дефицитные объемы за рубежом по ценам, которые в 3,3 раза превышают экспортные тарифы, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Прошедший 2025 год стал для энергетической отрасли периодом активного движения мощностей. Общий объем выработки электроэнергии внутри страны достиг 123,6 млрд кВтч, что на 4,2% превышает показатели предыдущего периода. Несмотря на внутренние потребности, Казахстан нарастил экспортные поставки на 24,4%, отправив за рубеж в общей сложности 3 млрд кВтч.
Однако экономическая эффективность этих сделок вызывает вопросы. Основным покупателем выступила Россия, получившая 2,1 млрд кВтч (рост на 39,6%), в то время как поставки в Кыргызстан незначительно снизились. Средняя стоимость экспортного миллиона кВтч составила всего $23,7 тыс.
Параллельно с этим, импорт электроэнергии в РК обошелся бюджету в $398,7 млн за 5,1 млрд кВтч. При анализе цифр становится очевидным серьезный диссонанс:
Средняя цена импорта: $78 тыс. за 1 млн кВтч.
Средняя цена экспорта: $23,7 тыс. за 1 млн кВтч.
Статистика первых двух месяцев 2026 года указывает на резкое изменение стратегии. Казахстан сократил экспорт в 1,6 раза, при этом практически весь объем (99,4%) уходит на российский рынок — 369,5 млн кВтч. Поставки в другие страны, в частности в Кыргызстан, сократились катастрофически — более чем в 180 раз.
Импортная зависимость, напротив, продолжает усиливаться. За январь и февраль закупки извне выросли на 13%, составив 674,2 млн кВтч, при этом ключевым поставщиком вновь выступила Российская Федерация.
В 2025 году наметилась тенденция диверсификации поставщиков, хотя объемы от соседей по Центральной Азии пока остаются скромными в сравнении с северным соседом:
На фоне сложной внешнеторговой конъюнктуры внутренний рынок реагирует повышением цен для конечных потребителей. В марте 2026 года средний рост тарифов в годовом выражении составил от 7,6% до 15%.
Особенно острой ситуация остается в регионах. Лидерами по стоимости электроэнергии в Казахстане стали:
Костанай: здесь зафиксированы самые высокие расценки — до 5 250 тенге за 100 кВтч (рост на 23%).
Уральск: стоимость варьируется от 3 169 до 5 053 тенге, что на 20% выше прошлогодних показателей.
Эксперты связывают такую динамику с необходимостью покрытия затрат на дорогостоящий импорт и модернизацию стареющей энергетической инфраструктуры страны.
