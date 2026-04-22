18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
464.73
546.57
6.19
Смотреть все >
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.04.2026, 09:41

Математика абсурда: почему Казахстан греет Россию по дешевке, а сам мерзнет от цен

Новости Казахстана 0 920

Энергетический сектор Казахстана демонстрирует парадоксальную динамику: при росте внутреннего производства страна вынуждена закупать дефицитные объемы за рубежом по ценам, которые в 3,3 раза превышают экспортные тарифы, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: opisvet.ru

Прошедший 2025 год стал для энергетической отрасли периодом активного движения мощностей. Общий объем выработки электроэнергии внутри страны достиг 123,6 млрд кВтч, что на 4,2% превышает показатели предыдущего периода. Несмотря на внутренние потребности, Казахстан нарастил экспортные поставки на 24,4%, отправив за рубеж в общей сложности 3 млрд кВтч.

Однако экономическая эффективность этих сделок вызывает вопросы. Основным покупателем выступила Россия, получившая 2,1 млрд кВтч (рост на 39,6%), в то время как поставки в Кыргызстан незначительно снизились. Средняя стоимость экспортного миллиона кВтч составила всего $23,7 тыс.

Параллельно с этим, импорт электроэнергии в РК обошелся бюджету в $398,7 млн за 5,1 млрд кВтч. При анализе цифр становится очевидным серьезный диссонанс:

  • Средняя цена импорта: $78 тыс. за 1 млн кВтч.

  • Средняя цена экспорта: $23,7 тыс. за 1 млн кВтч.

Тренды начала 2026 года: Россия забирает почти всё

Статистика первых двух месяцев 2026 года указывает на резкое изменение стратегии. Казахстан сократил экспорт в 1,6 раза, при этом практически весь объем (99,4%) уходит на российский рынок — 369,5 млн кВтч. Поставки в другие страны, в частности в Кыргызстан, сократились катастрофически — более чем в 180 раз.

Импортная зависимость, напротив, продолжает усиливаться. За январь и февраль закупки извне выросли на 13%, составив 674,2 млн кВтч, при этом ключевым поставщиком вновь выступила Российская Федерация.

Сравнение структуры импорта (динамика роста)

В 2025 году наметилась тенденция диверсификации поставщиков, хотя объемы от соседей по Центральной Азии пока остаются скромными в сравнении с северным соседом:

Поставщик Объем (2025 г.) Динамика
Россия 4,3 млрд кВтч -4,9%
Узбекистан 522,2 млн кВтч +300% (в 3 раза)
Кыргызстан 302,3 млн кВтч +300% (в 3 раза)
 

Рост тарифов: где электроэнергия дороже всего?

На фоне сложной внешнеторговой конъюнктуры внутренний рынок реагирует повышением цен для конечных потребителей. В марте 2026 года средний рост тарифов в годовом выражении составил от 7,6% до 15%.

Особенно острой ситуация остается в регионах. Лидерами по стоимости электроэнергии в Казахстане стали:

  1. Костанай: здесь зафиксированы самые высокие расценки — до 5 250 тенге за 100 кВтч (рост на 23%).

  2. Уральск: стоимость варьируется от 3 169 до 5 053 тенге, что на 20% выше прошлогодних показателей.

Эксперты связывают такую динамику с необходимостью покрытия затрат на дорогостоящий импорт и модернизацию стареющей энергетической инфраструктуры страны.

1
10
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь