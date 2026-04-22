Нужно ли сдавать тест на знание языка для получения ВНЖ: Минтруда разъяснило правила для иностранцев

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК прокомментировали распространяющиеся в сети слухи о якобы усложнении процедуры получения вида на жительство для иностранных граждан. В ведомстве подчеркнули, что для ряда специалистов, напротив, действуют упрощенные условия.
Как сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев в кулуарах Правительства, Казахстан сохраняет и развивает упрощенные механизмы для иностранных специалистов, чьи профессии востребованы на рынке труда.
По его словам, при трудоустройстве и оформлении ВНЖ представители ряда профессий освобождаются от дополнительных процедур.
Среди них:
Всего в соответствующий перечень включено 51 направление.
«Если вы желаете трудоустроиться в Казахстане и получить вид на жительство, и при этом обладаете востребованной профессией, то вам не нужно сдавать тесты на знание языка и проходить процедуру скоринга. Мы упрощаем процесс получения ВНЖ для тех, кто готов работать на благо страны», — отметил Ертаев.
Отдельно министр подчеркнул, что требования для получения гражданства страны остаются более строгими и включают дополнительные этапы проверки.
«Если вы желаете получить гражданство Казахстана, то необходимо пройти процедуру скоринга и тест на знание основ казахского языка. Это нормальная международная практика», — пояснил глава Минтруда.
Таким образом, упрощенный порядок распространяется именно на получение ВНЖ, а не на гражданство.
В ведомстве также отметили, что Казахстан продолжает придерживаться открытой миграционной политики в отношении специалистов и инвесторов, способных внести вклад в развитие экономики.
По словам министра, государство последовательно стремится к балансу между национальными интересами и потребностями рынка труда.
«Мы, наоборот, упрощаем правила пребывания в Казахстане для инвесторов, предпринимателей и ценных специалистов. Не стоит доверять псевдоэкспертам, которые вводят людей в заблуждение», — заявил Ертаев.
Он добавил, что в стране планируется усилить разъяснительную работу по вопросам миграционного законодательства.
