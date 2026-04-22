Нужно ли сдавать тест на знание языка для получения ВНЖ: Минтруда разъяснило правила для иностранцев

Новости Казахстана

В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана опровергли информацию о якобы усложнении получения вида на жительство для иностранных специалистов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК прокомментировали распространяющиеся в сети слухи о якобы усложнении процедуры получения вида на жительство для иностранных граждан. В ведомстве подчеркнули, что для ряда специалистов, напротив, действуют упрощенные условия.

Упрощенный порядок для востребованных специалистов

Как сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев в кулуарах Правительства, Казахстан сохраняет и развивает упрощенные механизмы для иностранных специалистов, чьи профессии востребованы на рынке труда.

По его словам, при трудоустройстве и оформлении ВНЖ представители ряда профессий освобождаются от дополнительных процедур.

Среди них:

  • IT-специалисты;
  • инженеры;
  • физики-ядерщики;
  • нейрохирурги;
  • онкологи и другие высококвалифицированные специалисты.

Всего в соответствующий перечень включено 51 направление.

«Если вы желаете трудоустроиться в Казахстане и получить вид на жительство, и при этом обладаете востребованной профессией, то вам не нужно сдавать тесты на знание языка и проходить процедуру скоринга. Мы упрощаем процесс получения ВНЖ для тех, кто готов работать на благо страны», — отметил Ертаев.

Что касается получения гражданства

Отдельно министр подчеркнул, что требования для получения гражданства страны остаются более строгими и включают дополнительные этапы проверки.

«Если вы желаете получить гражданство Казахстана, то необходимо пройти процедуру скоринга и тест на знание основ казахского языка. Это нормальная международная практика», — пояснил глава Минтруда.

Таким образом, упрощенный порядок распространяется именно на получение ВНЖ, а не на гражданство.

Миграционная политика и позиция государства

В ведомстве также отметили, что Казахстан продолжает придерживаться открытой миграционной политики в отношении специалистов и инвесторов, способных внести вклад в развитие экономики.

По словам министра, государство последовательно стремится к балансу между национальными интересами и потребностями рынка труда.

«Мы, наоборот, упрощаем правила пребывания в Казахстане для инвесторов, предпринимателей и ценных специалистов. Не стоит доверять псевдоэкспертам, которые вводят людей в заблуждение», — заявил Ертаев.

Он добавил, что в стране планируется усилить разъяснительную работу по вопросам миграционного законодательства.

