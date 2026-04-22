Казахстан остался без транзита нефти по «Дружбе»: названы причины

Казахстан остался без транзита нефти по нефтепроводу «Дружба». В Минэнерго назвали возможную причину остановки и уточнили, как это повлияет на экспорт и добычу, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Транзит казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба» в мае оказался полностью приостановлен. В Министерстве энергетики связывают ситуацию с возможными техническими ограничениями на российской стороне, однако официального подтверждения от РФ пока не поступало.

Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах форума RES 2026.

Что произошло с транзитом нефти

По словам главы Минэнерго, Казахстан получил информацию о приостановке прокачки неофициальным путем.

Он отметил, что на май по маршруту Атырау – Самара – далее в Германию (нефтеперерабатывающий завод Шведт) поставки казахстанской нефти по «Дружбе» равны нулю.

При этом российская сторона, по предварительным данным, объясняет остановку отсутствием технической возможности для транспортировки сырья.

Министр также допустил, что одной из причин могли стать недавние удары по инфраструктуре в России, которые могли повлиять на работу системы.

Ситуация может затронуть только май

По информации Минэнерго, ограничение предварительно касается только мая.

Однако в ведомстве уточняют, что российская сторона ранее указывала нулевые показатели транзита и на весь второй квартал.

При этом, по словам министра, в ходе переговоров с партнерами есть ожидания, что после устранения технических проблем прокачка будет восстановлена.

Влияние на добычу и экспорт Казахстана

В Минэнерго подчеркивают, что остановка транзита не приведет к снижению добычи нефти в стране.

Казахстан, по словам Ерлана Аккенженова, имеет возможность перераспределить объемы поставок по другим направлениям.

Сколько нефти шло через «Дружбу»

Министр привел следующие данные:

общий объем добычи нефти в Казахстане — около 80 млн тонн в год

планируемый транзит через «Дружбу» — порядка 3 млн тонн

фактический объем в 2024 году — около 2,1 млн тонн

Также отмечается, что казахстанская нефть обеспечивает примерно 20–30% загрузки нефтеперерабатывающего завода в Шведте (Германия).

Что происходит с КТК

В отличие от «Дружбы», ситуация на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) остается стабильной.

По данным Минэнерго, транспортировка нефти по этому маршруту продолжается в штатном режиме без ограничений.