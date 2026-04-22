В Казахстане массово остановили группы автошкол: в каких условиях учат будущих водителей

Более 700 учебных групп автошкол в Казахстане остановили работу после проверок МВД, выявивших серьезные нарушения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Масштабные проверки автошкол по всей стране

Министерство внутренних дел Казахстана провело комплексные проверки деятельности автошкол. Поводом стали вопросы качества подготовки водителей и соблюдения установленных требований.

По официальным данным, в настоящее время в стране функционируют 727 автошкол, занимающихся обучением будущих водителей. Именно их деятельность и стала объектом пристального контроля со стороны ведомства.

Какие нарушения выявили

Проверки показали, что значительная часть учебных организаций не соблюдает обязательные нормы.

Среди основных нарушений:

отсутствие необходимых дорожных знаков на автодромах;

нехватка разметки и освещения;

технические неисправности учебных автомобилей;

использование транспорта без обязательного техосмотра;

отсутствие страховых полисов у учебных машин.

По итогам проверок было выдано 20 предписаний на устранение выявленных недостатков.

Отдельно в МВД отметили 59 автошкол, где для обучения использовались автомобили, не прошедшие обязательную проверку и не застрахованные.

Приостановка работы учебных групп

На фоне выявленных нарушений Комитет административной полиции принял жесткие меры.

В результате:

приостановлена подготовка 701 учебной группы ;

; часть автошкол обязана устранить нарушения для продолжения работы;

контроль за деятельностью учебных организаций будет усилен.

Такие меры, по данным ведомства, направлены на повышение безопасности на дорогах и улучшение качества подготовки водителей.

Цифровой контроль: как проверяют автошколы

В МВД напомнили, что учет автошкол и регистрация учебных групп ведутся через информационную систему «Автошкола».

С ее помощью можно:

проверить законность выданного свидетельства об обучении;

отследить учебную программу по часам;

получить данные об используемом автотранспорте;

контролировать деятельность автошкол в режиме реального времени.

Новые правила: что изменится

Власти намерены ужесточить требования к автошколам на законодательном уровне.

Разработан законопроект, предусматривающий:

переход от уведомительного порядка открытия автошкол к разрешительному;

усиление государственного контроля;

введение дополнительных механизмов надзора за качеством обучения.

Документ уже находится на рассмотрении в Мажилисе парламента.

Почему это важно

Ужесточение контроля связано с необходимостью повысить уровень подготовки водителей и снизить аварийность на дорогах.

В МВД подчеркивают, что соблюдение стандартов обучения напрямую влияет на безопасность всех участников дорожного движения.