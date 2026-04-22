В Казахстане массово остановили группы автошкол: в каких условиях учат будущих водителей

Более 700 учебных групп автошкол в Казахстане остановили работу после проверок МВД, выявивших серьезные нарушения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Министерство внутренних дел Казахстана провело комплексные проверки деятельности автошкол. Поводом стали вопросы качества подготовки водителей и соблюдения установленных требований.
По официальным данным, в настоящее время в стране функционируют 727 автошкол, занимающихся обучением будущих водителей. Именно их деятельность и стала объектом пристального контроля со стороны ведомства.
Проверки показали, что значительная часть учебных организаций не соблюдает обязательные нормы.
Среди основных нарушений:
По итогам проверок было выдано 20 предписаний на устранение выявленных недостатков.
Отдельно в МВД отметили 59 автошкол, где для обучения использовались автомобили, не прошедшие обязательную проверку и не застрахованные.
На фоне выявленных нарушений Комитет административной полиции принял жесткие меры.
В результате:
Такие меры, по данным ведомства, направлены на повышение безопасности на дорогах и улучшение качества подготовки водителей.
В МВД напомнили, что учет автошкол и регистрация учебных групп ведутся через информационную систему «Автошкола».
С ее помощью можно:
Власти намерены ужесточить требования к автошколам на законодательном уровне.
Разработан законопроект, предусматривающий:
Документ уже находится на рассмотрении в Мажилисе парламента.
Ужесточение контроля связано с необходимостью повысить уровень подготовки водителей и снизить аварийность на дорогах.
В МВД подчеркивают, что соблюдение стандартов обучения напрямую влияет на безопасность всех участников дорожного движения.
Комментарии0 комментарий(ев)