18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
464.73
546.57
6.19
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.04.2026, 12:50

Штрафы за «развод» с провайдером: почему клиенты «Казахтелекома» вынуждены платить при расторжении договора

Новости Казахстана 0 961

Казахстанские абоненты массово сталкиваются с финансовыми претензиями со стороны «Казахтелекома» при попытке отказаться от услуг. Вместо стандартной процедуры отключения пользователям выставляют счета в десятки тысяч тенге, ссылаясь на условия скрытых контрактов, сообщает Lada.kz со ссылкой на caravan.kz.

Фото: depositphotos.com

Ловушка «выгодного» тарифа: откуда берутся долги

Многие пользователи при попытке расторгнуть договор с крупнейшим провайдером страны сталкиваются с требованием оплатить от 20 до 40 тысяч тенге. Подобные случаи в соцсетях описываются по схожему сценарию: абонент решает сменить оператора из-за низкого качества связи или переезда, но получает уведомление о необходимости погасить внезапно возникшую задолженность.

Как выяснилось, причина кроется в маркетинговых акциях. При подключении клиентам часто предлагают льготный период или сниженную абонентскую плату. Однако мало кто обращает внимание на пункт о «минимальном сроке использования услуг» (обычно 1 или 3 года).

Позиция компании: В «Казахтелекоме» поясняют, что эти выплаты не являются штрафами в чистом виде. Это компенсация разницы между льготным и базовым тарифом за весь период пользования. Если вы уходите раньше срока, провайдер требует вернуть предоставленную ранее «скидку».

Бюрократические барьеры и технические сбои

Помимо денежных выплат, казахстанцы жалуются на сложную процедуру самого процесса расторжения:

  • Проблемы с коммуникацией: Дозвониться до оператора или дождаться ответа в мессенджерах бывает крайне сложно.

  • Ошибки в данных: Встречаются случаи, когда в базе данных провайдера договор числится на посторонних людей, что блокирует процесс отключения.

  • Фантомные счета: Абоненты сообщают, что даже после сдачи оборудования и подачи заявления на балансе продолжает расти пеня, а звонки от коллекторских служб или отдела взыскания не прекращаются.

Таблица: Когда платить НЕ нужно

Несмотря на жесткие условия, существуют законные основания расторгнуть договор без компенсаций.

Ситуация Условие отмены платы
Плохое качество Если официально зафиксировано несоответствие скорости заявленной.
Переезд По новому адресу отсутствует техническая возможность подключения.
Изменение тарифа Переход на другой пакет внутри компании без ухудшения условий.
Истечение срока Если срок обязательного пользования (по акции) уже истек.
 

Как не попасть в финансовую кабалу?

Юристы и эксперты отмечают, что главная проблема — в невнимательном чтении договоров при подключении. «Казахтелеком» часто использует формат публичной оферты или многостраничных соглашений, где условия досрочного расторжения прописаны мелким шрифтом.

Чтобы избежать сюрпризов, рекомендуется:

  1. Требовать бумажную или электронную копию договора с четко прописанным сроком обязательств.

  2. При расторжении обязательно брать документ (справку), подтверждающий отсутствие задолженности и факт возврата роутера/приставки.

  3. В случае необоснованных требований — подавать официальную жалобу в Комитет по защите прав потребителей.

Хотя часть клиентов отмечает, что процедура может пройти гладко через онлайн-заявку, количество жалоб указывает на системную проблему в информировании населения о долгосрочных обязательствах.

0
7
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

