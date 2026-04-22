Штрафы за «развод» с провайдером: почему клиенты «Казахтелекома» вынуждены платить при расторжении договора

Казахстанские абоненты массово сталкиваются с финансовыми претензиями со стороны «Казахтелекома» при попытке отказаться от услуг. Вместо стандартной процедуры отключения пользователям выставляют счета в десятки тысяч тенге, ссылаясь на условия скрытых контрактов, сообщает Lada.kz со ссылкой на caravan.kz.
Многие пользователи при попытке расторгнуть договор с крупнейшим провайдером страны сталкиваются с требованием оплатить от 20 до 40 тысяч тенге. Подобные случаи в соцсетях описываются по схожему сценарию: абонент решает сменить оператора из-за низкого качества связи или переезда, но получает уведомление о необходимости погасить внезапно возникшую задолженность.
Как выяснилось, причина кроется в маркетинговых акциях. При подключении клиентам часто предлагают льготный период или сниженную абонентскую плату. Однако мало кто обращает внимание на пункт о «минимальном сроке использования услуг» (обычно 1 или 3 года).
Позиция компании: В «Казахтелекоме» поясняют, что эти выплаты не являются штрафами в чистом виде. Это компенсация разницы между льготным и базовым тарифом за весь период пользования. Если вы уходите раньше срока, провайдер требует вернуть предоставленную ранее «скидку».
Помимо денежных выплат, казахстанцы жалуются на сложную процедуру самого процесса расторжения:
Проблемы с коммуникацией: Дозвониться до оператора или дождаться ответа в мессенджерах бывает крайне сложно.
Ошибки в данных: Встречаются случаи, когда в базе данных провайдера договор числится на посторонних людей, что блокирует процесс отключения.
Фантомные счета: Абоненты сообщают, что даже после сдачи оборудования и подачи заявления на балансе продолжает расти пеня, а звонки от коллекторских служб или отдела взыскания не прекращаются.
Несмотря на жесткие условия, существуют законные основания расторгнуть договор без компенсаций.
Юристы и эксперты отмечают, что главная проблема — в невнимательном чтении договоров при подключении. «Казахтелеком» часто использует формат публичной оферты или многостраничных соглашений, где условия досрочного расторжения прописаны мелким шрифтом.
Чтобы избежать сюрпризов, рекомендуется:
Требовать бумажную или электронную копию договора с четко прописанным сроком обязательств.
При расторжении обязательно брать документ (справку), подтверждающий отсутствие задолженности и факт возврата роутера/приставки.
В случае необоснованных требований — подавать официальную жалобу в Комитет по защите прав потребителей.
Хотя часть клиентов отмечает, что процедура может пройти гладко через онлайн-заявку, количество жалоб указывает на системную проблему в информировании населения о долгосрочных обязательствах.
