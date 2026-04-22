18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
464.73
546.57
6.19
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.04.2026, 13:14

Новый вид топлива появился на заправках в Казахстане

Новости Казахстана 0 931

В Казахстане начали промышленный выпуск нового вида топлива БИ-95, созданного на основе глубокой переработки зерна с добавлением биоэтанола, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

В Казахстане стартовало производство нового автомобильного топлива БИ-95, в основе которого используется биоэтанол, получаемый из зерна. Новый продукт уже поступил в розничную продажу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

Первое промышленное топливо из агропродукции

По данным ведомства, запуск проекта стал первым в стране примером полного цикла глубокой переработки сельскохозяйственного сырья с выходом на топливный рынок.

Производством занимается холдинг KazFoodProducts, который наладил промышленный выпуск бензина с использованием биоэтанола из зерновых культур.

В Минсельхозе отмечают, что это новый этап в развитии агропромышленного комплекса, когда зерно используется не только для пищевой продукции, но и как сырьё для энергетики.

Что представляет собой БИ-95

Новый вид топлива является бензином с добавлением 5–10% биоэтанола.

Такое сочетание позволяет:

  • сохранять привычные характеристики топлива;
  • поддерживать стандартное октановое число;
  • снижать экологическую нагрузку.

Биоэтанол, используемый в составе, производится из переработанного зерна и относится к углеродно-нейтральным компонентам.

Экологический эффект и международный опыт

В Министерстве сельского хозяйства подчеркнули, что подобные виды топлива уже давно применяются в мировой практике.

«В странах Европейского союза, США и Японии использование бензина с биоэтанолом является стандартом более 20 лет. Казахстан постепенно интегрируется в эти процессы», — отметили в ведомстве.

По оценкам специалистов, переход на БИ-95 может существенно снизить вредные выбросы:

  • до 70% — мелкодисперсные частицы;
  • до 25% — оксиды азота по сравнению с бензином АИ-92;
  • до 60–70% — выбросы парниковых газов.

Можно ли использовать новое топливо в обычных авто

В Минсельхозе уточнили, что переход на БИ-95 не требует модернизации автомобилей.

Новое топливо можно использовать:

  • в существующих бензиновых двигателях;
  • без технических доработок;
  • без изменения конструкции транспортных средств.

Испытания и технические показатели

Проведённые испытания показали, что добавление биоэтанола не ухудшает ключевые характеристики топлива.

По данным разработчиков:

  • мощность двигателя сохраняется на уровне традиционного бензина;
  • крутящий момент остаётся стабильным;
  • в отдельных тестах зафиксированы улучшенные экологические показатели при сохранении производительности.

Комментарий разработчиков проекта

Руководитель проекта Лаура Бергибаева подчеркнула, что основной акцент сделан на экологическом эффекте.

«Запуск БИ-95 — это прежде всего шаг в сторону экологии. Мы говорим о снижении реальной нагрузки на окружающую среду. Особенно это важно для крупных городов, таких как Алматы, где качество воздуха остаётся критическим вопросом», — отметила она.

БИ-95 уже доступен на рынке

В Министерстве сельского хозяйства подтвердили, что новое топливо уже поступило в розничную продажу и доступно потребителям.

1
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
alixah
alixah
Отстали на 20 лет,это же ууужас.
22.04.2026, 12:44
Pluto 9701
Pluto 9701
Цену тепрь задирут как на ракетное топливо, явно дешевле оно не будет.
22.04.2026, 11:40
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

