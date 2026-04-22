Новый вид топлива появился на заправках в Казахстане

В Казахстане начали промышленный выпуск нового вида топлива БИ-95, созданного на основе глубокой переработки зерна с добавлением биоэтанола, сообщает Lada.kz.
В Казахстане стартовало производство нового автомобильного топлива БИ-95, в основе которого используется биоэтанол, получаемый из зерна. Новый продукт уже поступил в розничную продажу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.
По данным ведомства, запуск проекта стал первым в стране примером полного цикла глубокой переработки сельскохозяйственного сырья с выходом на топливный рынок.
Производством занимается холдинг KazFoodProducts, который наладил промышленный выпуск бензина с использованием биоэтанола из зерновых культур.
В Минсельхозе отмечают, что это новый этап в развитии агропромышленного комплекса, когда зерно используется не только для пищевой продукции, но и как сырьё для энергетики.
Новый вид топлива является бензином с добавлением 5–10% биоэтанола.
Такое сочетание позволяет:
Биоэтанол, используемый в составе, производится из переработанного зерна и относится к углеродно-нейтральным компонентам.
В Министерстве сельского хозяйства подчеркнули, что подобные виды топлива уже давно применяются в мировой практике.
«В странах Европейского союза, США и Японии использование бензина с биоэтанолом является стандартом более 20 лет. Казахстан постепенно интегрируется в эти процессы», — отметили в ведомстве.
По оценкам специалистов, переход на БИ-95 может существенно снизить вредные выбросы:
В Минсельхозе уточнили, что переход на БИ-95 не требует модернизации автомобилей.
Новое топливо можно использовать:
Проведённые испытания показали, что добавление биоэтанола не ухудшает ключевые характеристики топлива.
По данным разработчиков:
Руководитель проекта Лаура Бергибаева подчеркнула, что основной акцент сделан на экологическом эффекте.
«Запуск БИ-95 — это прежде всего шаг в сторону экологии. Мы говорим о снижении реальной нагрузки на окружающую среду. Особенно это важно для крупных городов, таких как Алматы, где качество воздуха остаётся критическим вопросом», — отметила она.
В Министерстве сельского хозяйства подтвердили, что новое топливо уже поступило в розничную продажу и доступно потребителям.
