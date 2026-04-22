Новый вид топлива появился на заправках в Казахстане

В Казахстане начали промышленный выпуск нового вида топлива БИ-95, созданного на основе глубокой переработки зерна с добавлением биоэтанола, сообщает Lada.kz.

В Казахстане стартовало производство нового автомобильного топлива БИ-95, в основе которого используется биоэтанол, получаемый из зерна. Новый продукт уже поступил в розничную продажу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

Первое промышленное топливо из агропродукции

По данным ведомства, запуск проекта стал первым в стране примером полного цикла глубокой переработки сельскохозяйственного сырья с выходом на топливный рынок.

Производством занимается холдинг KazFoodProducts, который наладил промышленный выпуск бензина с использованием биоэтанола из зерновых культур.

В Минсельхозе отмечают, что это новый этап в развитии агропромышленного комплекса, когда зерно используется не только для пищевой продукции, но и как сырьё для энергетики.

Что представляет собой БИ-95

Новый вид топлива является бензином с добавлением 5–10% биоэтанола.

Такое сочетание позволяет:

сохранять привычные характеристики топлива;

поддерживать стандартное октановое число;

снижать экологическую нагрузку.

Биоэтанол, используемый в составе, производится из переработанного зерна и относится к углеродно-нейтральным компонентам.

Экологический эффект и международный опыт

В Министерстве сельского хозяйства подчеркнули, что подобные виды топлива уже давно применяются в мировой практике.

«В странах Европейского союза, США и Японии использование бензина с биоэтанолом является стандартом более 20 лет. Казахстан постепенно интегрируется в эти процессы», — отметили в ведомстве.

По оценкам специалистов, переход на БИ-95 может существенно снизить вредные выбросы:

до 70% — мелкодисперсные частицы;

до 25% — оксиды азота по сравнению с бензином АИ-92;

до 60–70% — выбросы парниковых газов.

Можно ли использовать новое топливо в обычных авто

В Минсельхозе уточнили, что переход на БИ-95 не требует модернизации автомобилей.

Новое топливо можно использовать:

в существующих бензиновых двигателях;

без технических доработок;

без изменения конструкции транспортных средств.

Испытания и технические показатели

Проведённые испытания показали, что добавление биоэтанола не ухудшает ключевые характеристики топлива.

По данным разработчиков:

мощность двигателя сохраняется на уровне традиционного бензина;

крутящий момент остаётся стабильным;

в отдельных тестах зафиксированы улучшенные экологические показатели при сохранении производительности.

Комментарий разработчиков проекта

Руководитель проекта Лаура Бергибаева подчеркнула, что основной акцент сделан на экологическом эффекте.

«Запуск БИ-95 — это прежде всего шаг в сторону экологии. Мы говорим о снижении реальной нагрузки на окружающую среду. Особенно это важно для крупных городов, таких как Алматы, где качество воздуха остаётся критическим вопросом», — отметила она.

БИ-95 уже доступен на рынке

В Министерстве сельского хозяйства подтвердили, что новое топливо уже поступило в розничную продажу и доступно потребителям.