Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
22.04.2026, 13:57

Зачем в Казахстане привязывают ИИН к чекам на лекарства: ответ Минфина

Новости Казахстана

В Министерстве финансов объяснили, зачем предлагается вносить ИИН в чеки при покупке лекарств. Мера, по словам ведомства, направлена на контроль целевого использования бюджетных средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Зачем предлагают указывать ИИН в чеках

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса прокомментировал инициативу, связанную с возможным введением обязательного указания ИИН в чеках при покупке лекарственных препаратов.

По его словам, речь идет о механизме контроля за тем, как используются средства, выделяемые государством на обеспечение граждан медикаментами.

«Это как раз отслеживание целевых средств. То есть когда деньги направляются на покупку лекарственных средств отдельным категориям, чтобы удостовериться, что эта категория лиц купила данные препараты, для этого данный механизм рассматривается», — пояснил он.

Как планируется контролировать расходы

В Минфине отмечают, что альтернативные способы контроля могли бы быть значительно сложнее в реализации.

В частности, чиновник привел пример с банковскими картами, подчеркнув, что полный доступ к персональным финансовым данным граждан не рассматривается как допустимый вариант.

«Если лекарства будете покупать только со своей карты, и я буду получать полностью все данные по вашей карте, тогда такие сопоставления можно делать. Но, по крайней мере, мы полностью по всем гражданам на сегодня данные не получаем, и это, наверное, излишне. Мы считаем это неправильным», — отметил Ержан Биржанов.

Таким образом, ведомство подчеркивает, что речь не идет о тотальном контроле расходов населения.

Какие средства затронет инициатива

В Министерстве финансов уточняют, что рассматриваемый механизм будет касаться только целевых бюджетных средств.

Речь идет о финансировании в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), в частности — лекарственном обеспечении граждан, состоящих на амбулаторном учете.

Именно в этих случаях государство планирует отслеживать, были ли средства действительно направлены на приобретение необходимых препаратов.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь