Зачем в Казахстане привязывают ИИН к чекам на лекарства: ответ Минфина

В Министерстве финансов объяснили, зачем предлагается вносить ИИН в чеки при покупке лекарств. Мера, по словам ведомства, направлена на контроль целевого использования бюджетных средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Зачем предлагают указывать ИИН в чеках

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса прокомментировал инициативу, связанную с возможным введением обязательного указания ИИН в чеках при покупке лекарственных препаратов.

По его словам, речь идет о механизме контроля за тем, как используются средства, выделяемые государством на обеспечение граждан медикаментами.

«Это как раз отслеживание целевых средств. То есть когда деньги направляются на покупку лекарственных средств отдельным категориям, чтобы удостовериться, что эта категория лиц купила данные препараты, для этого данный механизм рассматривается», — пояснил он.

Как планируется контролировать расходы

В Минфине отмечают, что альтернативные способы контроля могли бы быть значительно сложнее в реализации.

В частности, чиновник привел пример с банковскими картами, подчеркнув, что полный доступ к персональным финансовым данным граждан не рассматривается как допустимый вариант.

«Если лекарства будете покупать только со своей карты, и я буду получать полностью все данные по вашей карте, тогда такие сопоставления можно делать. Но, по крайней мере, мы полностью по всем гражданам на сегодня данные не получаем, и это, наверное, излишне. Мы считаем это неправильным», — отметил Ержан Биржанов.

Таким образом, ведомство подчеркивает, что речь не идет о тотальном контроле расходов населения.

Какие средства затронет инициатива

В Министерстве финансов уточняют, что рассматриваемый механизм будет касаться только целевых бюджетных средств.

Речь идет о финансировании в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), в частности — лекарственном обеспечении граждан, состоящих на амбулаторном учете.

Именно в этих случаях государство планирует отслеживать, были ли средства действительно направлены на приобретение необходимых препаратов.