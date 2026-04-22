22.04.2026, 14:41

Казахстан возвращает Арал: Токаев раскрыл неожиданные результаты восстановления

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о состоянии Аральского моря, подчеркнув значение водной безопасности и результаты восстановительных работ в регионе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Khusen Rustamov / pexels.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением о ситуации вокруг Аральского моря в ходе Регионального экологического саммита. Он отметил, что вопросы водной безопасности остаются ключевыми не только для Казахстана, но и для всего региона Центральной Азии.

По словам главы государства, будущее стран региона напрямую зависит от того, насколько рационально и справедливо будут использоваться водные ресурсы.

Аральское море как символ экологических последствий

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что Аральское море остается ярким примером последствий нерационального природопользования. При этом ситуация демонстрирует и обратную сторону — возможности восстановления при применении научного подхода и совместных усилий.

Президент подчеркнул, что опыт Арала должен служить важным уроком для будущей экологической политики в регионе.

Результаты восстановления Северного Арала

Глава государства сообщил о достигнутых результатах в рамках восстановления экосистемы. По его данным, Казахстану удалось восстановить около 36% Северного Аральского моря.

Это, в свою очередь, привело к улучшению качества воды, увеличению рыбных запасов и повышению уровня жизни населения, проживающего в приаральском регионе.

Международное сотрудничество и завершение председательства Казахстана

Отдельно президент отметил работу в рамках Международного фонда спасения Арала. Он сообщил, что Казахстан завершает свое трехлетнее председательство в этой организации.

Соответствующие итоги будут подведены на заседании высокого уровня с участием стран-участниц фонда, которое проходит в рамках саммита.

