У забывчивых автовладельцев в Казахстане начались проблемы

В Казахстане завершается период добровольной оплаты транспортного налога за 2025 год — уже с середины мая фискальные органы перейдут к жестким мерам взыскания, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

© Sputnik / Абзал Калиев

Департамент государственных доходов Алматы совместно с частными судебными исполнителями начал работу по выявлению автовладельцев, уклоняющихся от уплаты транспортного налога.

По данным ведомства, в городе зафиксирована крупная задолженность — 85 024 налогоплательщика не выплатили государству более 7 млрд тенге. Основная часть долгов приходится на владельцев автомобилей с объёмом двигателя свыше 4000 куб. см.

Как выявляют неплательщиков

В рамках работы по взысканию задолженности применяются цифровые и оперативные методы контроля:

автомобили должников отслеживаются по уличным камерам;

выявленные транспортные средства передаются на штрафстоянки;

совместно работают налоговые органы и судебные исполнители.

При этом на данный момент меры принудительного характера применяются только к тем, у кого уже накопились старые долги и вынесены соответствующие судебные постановления.

Когда начнут взыскивать долги за 2025 год

Работа по задолженностям за 2025 год стартует с 10 мая, сразу после праздничного периода.

С этой даты департамент госдоходов начнёт направлять должникам налоговые приказы. После получения документа у автовладельца будет ограниченный срок на оплату.

Сколько времени дадут на оплату

Если налогоплательщик не погасит начисленную сумму налога и пеню в течение пяти дней после вручения уведомления, материалы будут переданы:

частным судебным исполнителям

для дальнейшего принудительного взыскания задолженности

Что важно знать автовладельцам

Налоговые органы предупреждают: после запуска процедуры взыскания избежать дополнительных мер будет сложно. В случае просрочки возможны ограничения и принудительные действия в рамках законодательства.