Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.04.2026, 20:42

Минфин: «Мы получили всё». Проверки казахстанцев начинаются в мае

Новости Казахстана

Минфин Казахстана получил от банков полные данные о мобильных переводах граждан. Сейчас информация проходит обработку, а первые уведомления начнут направлять уже в мае, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: vecteezy.com

Банки передали данные о переводах

Министерство финансов Казахстана завершило получение информации о мобильных денежных переводах граждан. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса 22 апреля 2026 года.

По его словам, все банки страны уже предоставили необходимые сведения, и теперь государственные органы приступили к их детальной обработке.

Началась проверка и анализ операций

Как отметил представитель Минфина, полученные данные не будут использоваться автоматически. Сейчас специалисты проводят их анализ и распределение по категориям.

Речь идет о разделении граждан в зависимости от их статуса — индивидуальный предприниматель, самозанятый, нерезидент или иная категория. Такой подход необходим для корректной оценки характера денежных переводов и исключения ошибочных выводов.

Когда начнут приходить уведомления

Ведомство планирует перейти к следующему этапу уже в ближайшее время. Первые уведомления гражданам начнут направлять в мае.

При этом в Минфине подчеркивают, что перед отправкой уведомлений все данные будут тщательно проверены и сопоставлены.

Что это значит для казахстанцев

Фактически государство переходит к более детальному мониторингу безналичных денежных переводов. Это позволит более точно определять характер финансовой активности граждан и разделять личные переводы и предпринимательскую деятельность.

