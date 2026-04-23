Полтора метра до катастрофы: движение Save the Caspian Sea бьет тревогу на полях эко-саммита в Астане

В Астане на Региональном экологическом саммите RES 2026 EXPO президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал международное сообщество объединить усилия для спасения Каспийского моря. Однако глобальное движение Save the Caspian Sea, участвующее в подготовке форума как партнер, не получило возможности выступить в деловой программе. Организаторы также отменили панельную сессию с участием основателя движения Вадима Ни. При этом представители инициативы продолжают продвигать свою позицию на площадке выставки RES EXPO 2026, передаёт Lada.kz со ссылкой на savethecaspi.

На Региональном экологическом саммите RES 2026 EXPO, открывшемся 22 апреля в Астане, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с призывом к международному сообществу объединить усилия для спасения Каспийского моря.

Вместе с тем участие глобального экологического движения Save the Caspian Sea (SCS), которое два года продвигает тему деградации Каспия и выступает партнером саммита, оказалось ограничено. Организация участвовала в подготовке программы и декларации форума, однако не получила возможности выступить в деловой части мероприятия.

Организаторы отменили панельную сессию, посвященную роли нефтегазовых компаний в эпоху Net Zero. Именно на этой площадке был заявлен спикером основатель движения Вадим Ни. Также документальный фильм движения «Пятно» не был допущен к участию в кинофестивале RES2026 без объяснения причин и официальных уведомлений.

При этом именно нефтегазовый сектор остается одним из ключевых факторов экологического давления на Каспий, однако обсуждение этой темы не вошло в официальную повестку дискуссий саммита.

«Наше основное ожидание от саммита – что по его итогам будут приняты решения, на основе которых постоянные игроки смогут добиваться позитивных перемен, а новые игроки смогут продолжить свои экологические действия и после его завершения», - говорит Вадим Ни, основатель Save the Caspian Sea.

Несмотря на отсутствие выступления в деловой программе, движение продолжает работу на площадке RES EXPO 2026. В течение трех дней на LED-экранах SCS демонстрируются материалы, не вошедшие в официальные дискуссии: фотографии экспедиций на Каспий, спутниковые данные о разливах нефти, а также свидетельства обмеления моря и гибели животных.

На стенде также ведется трансляция фотографий и мнений в поддержку деятельности Save the Caspian Sea в режиме реального времени.

Экспозиция вызвала заметный интерес участников и гостей саммита. Стенд посетили общественные деятели и эксперты, среди которых казахстанский атлет Сергей Цырульников, экоблогер Дина Огай, профессор эконометрики Нурлан Мунбаев, директор предприятия «Тебиги Кувват» и представитель Орхусского центра в Ашхабаде Беркели Атаев, а также другие специалисты. Они поделились своими оценками экологической ситуации на Каспии. Их комментарии доступны на страницах Save the Caspian Sea в Instagram.

Save the Caspian Sea – глобальное экологическое движение, основанное в 2024 году. За два года оно разработало стратегическую инициативу «10 шагов по спасению Каспийского моря» и добилось рассмотрения проблемы в Комитете по выполнению Орхусской конвенции при ООН. Это прецедент, которого не удавалось достичь ни одному региональному гражданскому объединению.