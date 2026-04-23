Международный день Аральского моря учредили на саммите в Астане

На саммите в Астане страны-учредители Международного фонда спасения Арала договорились учредить новую международную дату — 26 марта, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

© Photo : Пресс-служба президента Казахстана

Новая дата для глобальной экологической повестки

В столице Казахстана завершился саммит лидеров государств — учредителей Международного фонда спасения Арала. Одним из ключевых решений стало учреждение Международного дня Аральского моря, который теперь будет ежегодно отмечаться 26 марта.

Эта инициатива направлена на привлечение внимания мирового сообщества к одной из крупнейших экологических катастроф современности, а также к вопросам сохранения водных ресурсов Центральной Азии.

Четыре документа по итогам саммита

По итогам встречи главы государств подписали пакет документов, отражающих дальнейшие шаги по сотрудничеству в рамках фонда и развитию региональной водной политики.

В числе принятых решений — документ о ходе председательства Казахстана в Международном фонде спасения Арала. В нем подведены итоги проделанной работы и обозначены приоритеты дальнейшей деятельности.

Отдельным решением закреплено объявление 26 марта международным днем, посвященным не только Аральскому морю, но и ключевым водным артериям региона — рекам Амударья и Сырдарья.

Также участники саммита утвердили решение об избрании президента фонда, что определяет дальнейшее институциональное управление организацией.

Завершающим документом стало Астанинское заявление, в котором лидеры стран обозначили общую позицию по вопросам экологии, водной безопасности и устойчивого развития региона.

Почему это решение важно

Учреждение Международного дня Аральского моря — это не только символический шаг. Он отражает стремление стран региона усилить координацию усилий и вывести проблему Арала на более высокий международный уровень.

Аральское море уже давно стало примером масштабного экологического кризиса, последствия которого затронули миллионы людей. Новая международная дата может стать инструментом для консолидации усилий государств, международных организаций и экспертов.

Астана как площадка для экологической дипломатии

Проведение саммита в Астане подчеркивает роль Казахстана в продвижении региональной экологической повестки. В последние годы страна активно выступает за объединение усилий по сохранению водных ресурсов и восстановлению экосистем.

Подписанные документы и принятые решения демонстрируют, что тема Аральского моря остается в центре внимания государств Центральной Азии и постепенно приобретает глобальное значение.