12 февраля 2026 года в Гуанчжоу состоялось подписание соглашения о промышленном сотрудничестве в области KD-производства между компанией Allur - ведущим казахстанским производителем и дистрибьютором автомобилей и GAC International.

Allur и GAC International подписали соглашение о промышленном сотрудничестве в области KD-производства

Подписание соглашения стало важным этапом в развитии международного промышленного партнерства и направлено на углубление локализации автомобильного производства в Казахстане. Реализация проекта позволит перейти к формированию полной цепочки создания стоимости, включая локализованное производство, развитие дилерской сети и маркетинговую инфраструктуру.

Соглашение также отражает растущую роль Казахстана как ключевого автомобильного хаба в Центральной Азии и регионе СНГ, а также усиливает позиции страны в качестве площадки для развития высокотехнологичного машиностроения.

В церемонии подписания приняли участие заместитель генерального директора GAC Group, председатель GAC International господин Чэнь Цзяцай и президент Allur госпожа Оксана Холстинина. Документ подписали заместитель генерального директора GAC International господин Лу Вэйцун и вице-президент по дистрибуции Allur господин Максим Мягчилов.

Развитие рынка СНГ и локализация производства

Казахстан рассматривается сторонами как стратегический рынок в регионе СНГ и важный транспортно-логистический узел, соединяющий Евразийский континент. За последние годы доля китайских автомобильных брендов на рынке страны значительно выросла - с 3,8% в 2020 году до 38,5% в 2025 году, став одним из ключевых факторов роста отрасли.

Сотрудничество Allur и GAC International направлено на развитие локализации и создание производственной базы в Казахстане с последующим масштабированием на рынки СНГ. Проект предусматривает внедрение современных производственных решений, развитие компетенций в области KD-сборки и постепенное расширение уровня локализации.

GAC International является одним из ведущих международных подразделений китайского автопрома, обладающим развитой системой НИОКР, современными производственными мощностями и опытом локализации в различных регионах мира. Компания уже реализовала ряд международных производственных проектов и обладает экспертизой в организации KD-производства.

Синергия производственных компетенций

Allur является крупнейшим игроком автомобильной промышленности Казахстана с производственной мощностью более 125 000 автомобилей в год. Производственные площадки компании общей площадью 356 000 кв. м обеспечивают выпуск легковых и коммерческих автомобилей. В портфеле компании представлены бренды Chevrolet, Kia, JAC, Jetour, Skoda, Geely Galaxy, MG и Soueast, а также крупнейшая дилерская сеть в регионе.

В рамках соглашения стороны планируют организовать в Казахстане производство полной линейки автомобилей GAC, включая модели с двигателями внутреннего сгорания, гибридные и электрические автомобили. Проект направлен на формирование устойчивой промышленной базы и повышение уровня локализации автопроизводства.

Президент Allur Оксана Холстинина отметила, то сотрудничество с GAC открывает дополнительные возможности для развития отрасли и расширения продуктового предложения на рынке Казахстана.

Представители GAC International подчеркнули, что партнерство с Allur является важным этапом развития присутствия компании в регионе СНГ и позволит реализовать потенциал локального рынка с учетом современных технологических решений.

Вклад в развитие отрасли и экономики

Реализация проекта будет способствовать развитию производственной цепочки, созданию новых рабочих мест и повышению технологического уровня автомобильной промышленности Казахстана.

В долгосрочной перспективе сотрудничество сторон направлено на развитие экспортного потенциала, расширение присутствия на рынках Центральной Азии и СНГ, а также укрепление позиций Казахстана как одного из ключевых центров автомобильного производства в регионе.