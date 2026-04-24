С 19 июля QR-платежи в Казахстане станут межбанковскими: что изменится для граждан

С июля 2026 года все банки Казахстана обязаны подключиться к единой системе QR-платежей — это изменит привычные переводы и оплату покупок, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
Единый QR для всей банковской системы
С 19 июля 2026 года в Казахстане начнет полноценно работать единая система межбанковских QR-платежей. Как сообщили в Национальный банк Казахстана, подключение к ней станет обязательным для всех финансовых организаций, работающих с розничными клиентами.
Речь идет о Межбанковской системе мобильных платежей — платформе, которая объединяет банки и позволяет проводить операции независимо от того, в каком именно банке открыт счет у пользователя.
Как будут работать платежи
Новая система позволит:
Фактически это означает отказ от ограничений, когда переводы и оплата были удобны только внутри одного банка. Теперь клиентам не придется задумываться, каким сервисом пользуется получатель или продавец.
Банки обязали завершить подготовку
В Нацбанке уточнили, что изменения закреплены на законодательном уровне. После вступления поправок в силу все банки должны:
Таким образом, участие в системе станет не добровольным, а обязательным условием работы на рынке розничных платежей.
Сколько банков уже подключились
На текущий момент:
Остальные участники рынка продолжают техническую подготовку.
Скорость внедрения зависит от банков
Регулятор отмечает, что сама система уже полностью готова к работе. Однако сроки фактического подключения зависят от того, насколько быстро банки завершат внутренние доработки.
Это означает, что часть клиентов сможет воспользоваться всеми возможностями раньше других — в зависимости от своего банка.
Что будет с другими технологиями
В Нацбанке отдельно подчеркнули: запуск единого QR не ограничивает развитие собственных сервисов банков. Финансовые организации смогут продолжать внедрять альтернативные решения, включая:
Ожидается, что это усилит конкуренцию на рынке и расширит выбор для пользователей.
Что это значит для казахстанцев
Внедрение единого QR-кода фактически формирует универсальную платежную среду. Для клиентов это означает:
Система должна сделать безналичные расчеты более удобными и доступными по всей стране.
