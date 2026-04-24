С 19 июля QR-платежи в Казахстане станут межбанковскими: что изменится для граждан

С июля 2026 года все банки Казахстана обязаны подключиться к единой системе QR-платежей — это изменит привычные переводы и оплату покупок, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: freepik

Единый QR для всей банковской системы

С 19 июля 2026 года в Казахстане начнет полноценно работать единая система межбанковских QR-платежей. Как сообщили в Национальный банк Казахстана, подключение к ней станет обязательным для всех финансовых организаций, работающих с розничными клиентами.

Речь идет о Межбанковской системе мобильных платежей — платформе, которая объединяет банки и позволяет проводить операции независимо от того, в каком именно банке открыт счет у пользователя.

Как будут работать платежи

Новая система позволит:

переводить деньги по номеру телефона между клиентами разных банков

оплачивать покупки с помощью QR-кода вне зависимости от банка

использовать единый стандарт для всех мобильных приложений

Фактически это означает отказ от ограничений, когда переводы и оплата были удобны только внутри одного банка. Теперь клиентам не придется задумываться, каким сервисом пользуется получатель или продавец.

Банки обязали завершить подготовку

В Нацбанке уточнили, что изменения закреплены на законодательном уровне. После вступления поправок в силу все банки должны:

завершить техническую интеграцию

обеспечить доступ клиентов к новым функциям

поддерживать межбанковские переводы и QR-оплату

Таким образом, участие в системе станет не добровольным, а обязательным условием работы на рынке розничных платежей.

Сколько банков уже подключились

На текущий момент:

16 банков подтвердили участие в системе

у 12 банков уже доступны межбанковские переводы

7 банков внедрили QR-платежи

к системе также подключена Казпочта

один из банков проходит стадию тестирования

Остальные участники рынка продолжают техническую подготовку.

Скорость внедрения зависит от банков

Регулятор отмечает, что сама система уже полностью готова к работе. Однако сроки фактического подключения зависят от того, насколько быстро банки завершат внутренние доработки.

Это означает, что часть клиентов сможет воспользоваться всеми возможностями раньше других — в зависимости от своего банка.

Что будет с другими технологиями

В Нацбанке отдельно подчеркнули: запуск единого QR не ограничивает развитие собственных сервисов банков. Финансовые организации смогут продолжать внедрять альтернативные решения, включая:

биометрическую оплату

собственные экосистемы платежей

дополнительные цифровые сервисы

Ожидается, что это усилит конкуренцию на рынке и расширит выбор для пользователей.

Что это значит для казахстанцев

Внедрение единого QR-кода фактически формирует универсальную платежную среду. Для клиентов это означает:

меньше ограничений между банками

более быстрые переводы

упрощенную оплату товаров и услуг

Система должна сделать безналичные расчеты более удобными и доступными по всей стране.