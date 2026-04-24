18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
462.87
540.72
6.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
24.04.2026, 06:39

С 19 июля QR-платежи в Казахстане станут межбанковскими: что изменится для граждан

Новости Казахстана 0 635

С июля 2026 года все банки Казахстана обязаны подключиться к единой системе QR-платежей — это изменит привычные переводы и оплату покупок, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: freepik
Единый QR для всей банковской системы

С 19 июля 2026 года в Казахстане начнет полноценно работать единая система межбанковских QR-платежей. Как сообщили в Национальный банк Казахстана, подключение к ней станет обязательным для всех финансовых организаций, работающих с розничными клиентами.

Речь идет о Межбанковской системе мобильных платежей — платформе, которая объединяет банки и позволяет проводить операции независимо от того, в каком именно банке открыт счет у пользователя.

Как будут работать платежи

Новая система позволит:

  • переводить деньги по номеру телефона между клиентами разных банков
  • оплачивать покупки с помощью QR-кода вне зависимости от банка
  • использовать единый стандарт для всех мобильных приложений

Фактически это означает отказ от ограничений, когда переводы и оплата были удобны только внутри одного банка. Теперь клиентам не придется задумываться, каким сервисом пользуется получатель или продавец.

Банки обязали завершить подготовку

В Нацбанке уточнили, что изменения закреплены на законодательном уровне. После вступления поправок в силу все банки должны:

  • завершить техническую интеграцию
  • обеспечить доступ клиентов к новым функциям
  • поддерживать межбанковские переводы и QR-оплату

Таким образом, участие в системе станет не добровольным, а обязательным условием работы на рынке розничных платежей.

Сколько банков уже подключились

На текущий момент:

  • 16 банков подтвердили участие в системе
  • у 12 банков уже доступны межбанковские переводы
  • 7 банков внедрили QR-платежи
  • к системе также подключена Казпочта
  • один из банков проходит стадию тестирования

Остальные участники рынка продолжают техническую подготовку.

Скорость внедрения зависит от банков

Регулятор отмечает, что сама система уже полностью готова к работе. Однако сроки фактического подключения зависят от того, насколько быстро банки завершат внутренние доработки.

Это означает, что часть клиентов сможет воспользоваться всеми возможностями раньше других — в зависимости от своего банка.

Что будет с другими технологиями

В Нацбанке отдельно подчеркнули: запуск единого QR не ограничивает развитие собственных сервисов банков. Финансовые организации смогут продолжать внедрять альтернативные решения, включая:

  • биометрическую оплату
  • собственные экосистемы платежей
  • дополнительные цифровые сервисы

Ожидается, что это усилит конкуренцию на рынке и расширит выбор для пользователей.

Что это значит для казахстанцев

Внедрение единого QR-кода фактически формирует универсальную платежную среду. Для клиентов это означает:

  • меньше ограничений между банками
  • более быстрые переводы
  • упрощенную оплату товаров и услуг

Система должна сделать безналичные расчеты более удобными и доступными по всей стране.

4
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0
Мобильная связь, интернет и ТВ в Казахстане: новые условия с 1 апреля 2026 годаНовости Казахстана
30.03.2026, 14:56 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь