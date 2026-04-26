От смартфона до последней шапки: что имеют право вынести из вашего дома судебные исполнители в Казахстане

Судебные исполнители в Казахстане работают в строгих рамках закона и применяют изъятие имущества только в крайних случаях. Однако перечень вещей, которые могут пойти в счет долгов, достаточно широкий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube

Работа строго по закону

По словам частного судебного исполнителя Несибели Басеновой, наиболее часто вопросы взыскания возникают по банковским кредитам и займам в микрофинансовых организациях. Причина — высокая закредитованность населения и одновременные обязательства перед несколькими кредиторами.

Нередко один человек оказывается должен сразу нескольким организациям, а в отдельных случаях число кредиторов достигает десятков.

Алименты остаются одной из самых проблемных категорий

Отдельное направление работы — взыскание алиментов. По словам специалистов, количество таких дел не снижается, а наоборот ежегодно растет.

При этом далеко не всегда применяется изъятие имущества. Многие должники по алиментам не имеют собственности или стабильного дохода, что усложняет процесс взыскания.

Какое имущество могут изъять за долги

Основной акцент судебных исполнителей направлен на ликвидное имущество — то, что можно быстро реализовать и направить средства на погашение задолженности.

В первую очередь под взыскание могут попасть:

автомобили и транспортные средства

бытовая техника и электроника

оборудование и ценные предметы

денежные средства на счетах

Ранее на практике изымались даже предметы личного пользования, включая телефоны, украшения и меховые изделия.

Однако такие меры применяются не автоматически, а только при необходимости и отсутствии других способов погашения долга.

Сначала — попытка договориться

Судебные исполнители подчеркивают, что изъятие имущества — это не первый шаг. В большинстве случаев сначала применяются более мягкие меры воздействия.

Речь идет о:

уведомлениях должника

удержаниях из доходов

переговорах и попытках добровольного погашения

По словам специалистов, при небольших суммах задолженности имущество обычно не трогают, если есть возможность урегулировать вопрос иными способами.

Что нельзя забрать у должника

Закон устанавливает перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание. В него входят предметы первой необходимости.

Под защитой остаются:

одежда и обувь

детские вещи

предметы личной гигиены

часть бытовых предметов первой необходимости

Отдельный подход применяется к технике. Например, телевизор может быть изъят, поскольку не относится к жизненно необходимым предметам, а вот холодильник, особенно в летний период, как правило, остается у должника.

Недвижимость — только через суд

Вопросы изъятия жилья и другой недвижимости решаются исключительно через суд. Судебный исполнитель не имеет права самостоятельно принимать такие решения.

Процедура включает подачу ходатайства и обязательное рассмотрение дела с участием всех сторон — должника, взыскателя и исполнителя.

Также учитывается принцип соразмерности: если стоимость жилья значительно превышает сумму долга, суд может отказать в удовлетворении требований.

Итог: крайняя мера, а не правило

Изъятие имущества в Казахстане рассматривается как крайняя мера, которая применяется только при отсутствии других способов взыскания. Во многих случаях долги удается урегулировать без ареста собственности — через договоренности или удержания из доходов.

По данным судебных исполнителей, за 2025 год в стране было взыскано более 550 миллиардов тенге задолженности.