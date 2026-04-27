Температура воды в Каспийском море
27.04.2026, 07:34

Новые авто станут доступнее в Казахстане: эксперты назвали причины

Новости Казахстана

В Казахстане новые легковые автомобили могут стать доступнее в 2026 году. Эксперты ожидают снижение цен в отдельных сегментах за счет конкуренции и маркетинговых акций, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press
По их словам, часть автопроизводителей уже готовится к запуску акций и скидок на свои модели.

Какие автомобили могут подешеветь

По оценке экспертов, снижение цен вероятнее всего затронет наиболее массовый сегмент — автомобили начального и среднего класса, которые пользуются наибольшим спросом у казахстанцев.

Как отмечают специалисты, многие бренды уже в конце прошлого года начали активнее использовать скидочные предложения и специальные акции, а в 2026 году эта тенденция может усилиться.

Эксперт Артур Мискарян объясняет это сразу несколькими факторами:

  • усиление конкуренции между брендами;
  • подготовка к выходу обновленных моделей;
  • появление новых поколений автомобилей;
  • расширение локального производства отдельных марок.

По его словам, в таких условиях производители и дилеры стремятся удержать покупателей, в том числе за счет снижения цен.

Почему новые авто становятся доступнее

Несмотря на более высокую стоимость по сравнению с подержанными машинами, новые автомобили остаются привлекательными для покупателей благодаря:

  • отсутствию необходимости проходить техосмотр в первые годы эксплуатации;
  • гарантии от производителя;
  • более современным технологиям и безопасности.

Однако именно высокая цена часто становится причиной того, что часть покупателей уходит на рынок подержанных автомобилей, что дополнительно усиливает конкуренцию в сегменте новых машин.

Что будет с дорогими автомобилями

В премиальном сегменте существенного снижения цен не ожидается.

По словам экспертов, на стоимость таких автомобилей влияет структура налогообложения и логистика, поскольку:

  • машины ввозятся из-за рубежа;
  • в цену включен НДС в размере 16%;
  • также учитывается акциз.

В результате автомобили высокого ценового сегмента останутся дорогими, и значительного удешевления в этой категории не прогнозируется.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

