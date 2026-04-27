Новые авто станут доступнее в Казахстане: эксперты назвали причины

В Казахстане новые легковые автомобили могут стать доступнее в 2026 году. Эксперты ожидают снижение цен в отдельных сегментах за счет конкуренции и маркетинговых акций, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

По их словам, часть автопроизводителей уже готовится к запуску акций и скидок на свои модели.

Какие автомобили могут подешеветь

По оценке экспертов, снижение цен вероятнее всего затронет наиболее массовый сегмент — автомобили начального и среднего класса, которые пользуются наибольшим спросом у казахстанцев.

Как отмечают специалисты, многие бренды уже в конце прошлого года начали активнее использовать скидочные предложения и специальные акции, а в 2026 году эта тенденция может усилиться.

Эксперт Артур Мискарян объясняет это сразу несколькими факторами:

усиление конкуренции между брендами;

подготовка к выходу обновленных моделей;

появление новых поколений автомобилей;

расширение локального производства отдельных марок.

По его словам, в таких условиях производители и дилеры стремятся удержать покупателей, в том числе за счет снижения цен.

Почему новые авто становятся доступнее

Несмотря на более высокую стоимость по сравнению с подержанными машинами, новые автомобили остаются привлекательными для покупателей благодаря:

отсутствию необходимости проходить техосмотр в первые годы эксплуатации;

гарантии от производителя;

более современным технологиям и безопасности.

Однако именно высокая цена часто становится причиной того, что часть покупателей уходит на рынок подержанных автомобилей, что дополнительно усиливает конкуренцию в сегменте новых машин.

Что будет с дорогими автомобилями

В премиальном сегменте существенного снижения цен не ожидается.

По словам экспертов, на стоимость таких автомобилей влияет структура налогообложения и логистика, поскольку:

машины ввозятся из-за рубежа;

в цену включен НДС в размере 16%;

также учитывается акциз.

В результате автомобили высокого ценового сегмента останутся дорогими, и значительного удешевления в этой категории не прогнозируется.