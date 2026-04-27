Почему казахстанцам нужно срочно проверить свои счета в ЕНПФ

В Казахстане призвали граждан, планирующих использовать пенсионные накопления на жильё, не откладывать подачу заявок. Уже в мае ожидается повышение порогов минимальной достаточности, из-за чего доступная к изъятию сумма может сократиться, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Речь идёт о сумме, которую граждане должны оставить на пенсионном счёте. Всё, что превышает этот порог, можно использовать на определённые цели, в первую очередь — на улучшение жилищных условий.
Ранее Министерство труда и социальной защиты населения РК предложило пересмотреть пороги минимальной достаточности с учётом прогнозной инфляции.
Ожидается, что уже в мае 2026 года ПМД будут повышены. Это означает:
На этом фоне в «Отбасы банке» обратились к казахстанцам с рекомендацией не затягивать с оформлением заявок.
«Если вы рассматриваете перевод пенсионных излишков — лучше не откладывать. После пересмотра порогов доступная сумма может измениться», — отметили в банке.
На сегодняшний день пенсионные излишки можно направить в основном на жилищные цели. Однако снять их полностью нельзя — только сумму сверх индивидуального порога.
Размер порога зависит от:
Чтобы воспользоваться пенсионными накоплениями, необходимо пройти стандартную процедуру:
После этого:
Если новые пороги минимальной достаточности будут утверждены в мае, это приведёт к тому, что:
При этом до вступления изменений в силу продолжают действовать текущие правила, что даёт возможность успеть оформить заявки по старым параметрам.
