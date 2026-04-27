27.04.2026, 09:08

Почему казахстанцам нужно срочно проверить свои счета в ЕНПФ

Новости Казахстана

В Казахстане призвали граждан, планирующих использовать пенсионные накопления на жильё, не откладывать подачу заявок. Уже в мае ожидается повышение порогов минимальной достаточности, из-за чего доступная к изъятию сумма может сократиться, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Речь идёт о сумме, которую граждане должны оставить на пенсионном счёте. Всё, что превышает этот порог, можно использовать на определённые цели, в первую очередь — на улучшение жилищных условий.

Почему казахстанцев призывают поспешить

Ранее Министерство труда и социальной защиты населения РК предложило пересмотреть пороги минимальной достаточности с учётом прогнозной инфляции.

Ожидается, что уже в мае 2026 года ПМД будут повышены. Это означает:

  • уменьшение суммы, доступной для изъятия;
  • снижение числа граждан, имеющих право на снятие «излишков»;
  • пересмотр уже запланированных финансовых решений.

На этом фоне в «Отбасы банке» обратились к казахстанцам с рекомендацией не затягивать с оформлением заявок.

«Если вы рассматриваете перевод пенсионных излишков — лучше не откладывать. После пересмотра порогов доступная сумма может измениться», — отметили в банке.

Как можно использовать пенсионные накопления

На сегодняшний день пенсионные излишки можно направить в основном на жилищные цели. Однако снять их полностью нельзя — только сумму сверх индивидуального порога.

Размер порога зависит от:

  • общего объёма накоплений в ЕНПФ;
  • возраста вкладчика;
  • расчётных нормативов, утверждённых государством.

Пошаговый порядок подачи заявки

Чтобы воспользоваться пенсионными накоплениями, необходимо пройти стандартную процедуру:

  • проверить наличие накоплений;
  • авторизоваться на платформе по использованию пенсионных средств через ЭЦП;
  • выбрать цель использования денег;
  • указать сумму;
  • подать заявку.

После этого:

  • средства поступают на специальный счёт в течение 3–5 дней;
  • далее необходимо загрузить документы и подтвердить заявку в течение 20 дней;
  • после проверки деньги переводятся в течение примерно 10 дней.

Что изменится после повышения порогов

Если новые пороги минимальной достаточности будут утверждены в мае, это приведёт к тому, что:

  • часть граждан потеряет право на изъятие средств;
  • сумма доступных пенсионных «излишков» уменьшится;
  • часть заявок может оказаться недоступной по новым условиям.

При этом до вступления изменений в силу продолжают действовать текущие правила, что даёт возможность успеть оформить заявки по старым параметрам.

Комментарии

Aqtau_2023
Очередное повышение, говорит о не стабильности экономики страны. Два раза в год повышают.
27.04.2026, 06:02
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь