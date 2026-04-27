Почему казахстанцам нужно срочно проверить свои счета в ЕНПФ

В Казахстане призвали граждан, планирующих использовать пенсионные накопления на жильё, не откладывать подачу заявок. Уже в мае ожидается повышение порогов минимальной достаточности, из-за чего доступная к изъятию сумма может сократиться, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Речь идёт о сумме, которую граждане должны оставить на пенсионном счёте. Всё, что превышает этот порог, можно использовать на определённые цели, в первую очередь — на улучшение жилищных условий.

Почему казахстанцев призывают поспешить

Ранее Министерство труда и социальной защиты населения РК предложило пересмотреть пороги минимальной достаточности с учётом прогнозной инфляции.

Ожидается, что уже в мае 2026 года ПМД будут повышены. Это означает:

уменьшение суммы, доступной для изъятия;

снижение числа граждан, имеющих право на снятие «излишков»;

пересмотр уже запланированных финансовых решений.

На этом фоне в «Отбасы банке» обратились к казахстанцам с рекомендацией не затягивать с оформлением заявок.

«Если вы рассматриваете перевод пенсионных излишков — лучше не откладывать. После пересмотра порогов доступная сумма может измениться», — отметили в банке.

Как можно использовать пенсионные накопления

На сегодняшний день пенсионные излишки можно направить в основном на жилищные цели. Однако снять их полностью нельзя — только сумму сверх индивидуального порога.

Размер порога зависит от:

общего объёма накоплений в ЕНПФ;

возраста вкладчика;

расчётных нормативов, утверждённых государством.

Пошаговый порядок подачи заявки

Чтобы воспользоваться пенсионными накоплениями, необходимо пройти стандартную процедуру:

проверить наличие накоплений;

авторизоваться на платформе по использованию пенсионных средств через ЭЦП;

выбрать цель использования денег;

указать сумму;

подать заявку.

После этого:

средства поступают на специальный счёт в течение 3–5 дней;

далее необходимо загрузить документы и подтвердить заявку в течение 20 дней;

после проверки деньги переводятся в течение примерно 10 дней.

Что изменится после повышения порогов

Если новые пороги минимальной достаточности будут утверждены в мае, это приведёт к тому, что:

часть граждан потеряет право на изъятие средств;

сумма доступных пенсионных «излишков» уменьшится;

часть заявок может оказаться недоступной по новым условиям.

При этом до вступления изменений в силу продолжают действовать текущие правила, что даёт возможность успеть оформить заявки по старым параметрам.