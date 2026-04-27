Казахстан закрыл рынок для импортных яиц

Казахстан ввели запрет на импорт свежих куриных яиц сроком на шесть месяцев, одновременно фиксируя рост внутреннего производства и увеличение экспорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

В Казахстане вновь введён временный запрет на ввоз свежих куриных яиц. Мера направлена на поддержку отечественных производителей и будет действовать в течение шести месяцев, начиная с 21 апреля.

Соответствующий приказ опубликован на портале открытых нормативных правовых актов. Ограничение распространяется на поставки всеми видами транспорта как из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так и из третьих государств.

Ранее аналогичные меры уже вводились в 2025 году, однако тогда срок действия ограничений был короче.

Производство яиц в Казахстане продолжает расти

По данным за 2025 год, в стране произведено 4,5 млрд куриных яиц. Это на 2,4% больше по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о стабильном росте отрасли.

Импорт при этом остался практически неизменным и составил 89,7 млн штук, увеличившись всего на 0,06%.

Основные поставки свежих яиц пришлись на:

  • Россию — 84,1 млн штук
  • Кыргызстан — 2,8 млн штук
  • Беларусь — 2,7 млн штук

Рост импорта инкубационных яиц

Отдельно отмечается рост поставок инкубационных яиц. За год объём увеличился на 29,7% и достиг 104,6 млн штук.

Ключевыми поставщиками стали:

  • Турция — 59,9 млн штук
  • Россия — 20,5 млн штук
  • Узбекистан — 10,6 млн штук

Также поставки осуществлялись из Чехии, Беларуси, Франции, Словакии и Испании.

Экспорт снижается, но география сохраняется

Экспорт свежих яиц, напротив, показал значительное снижение — в 4,2 раза, до 10,3 млн штук.

Основные направления поставок:

  • Афганистан — 7,1 млн штук
  • Кыргызстан — 2,7 млн штук

Несмотря на общее падение, сохраняется зависимость экспорта от региональных рынков.

Динамика 2026 года: импорт падает, экспорт растёт

В начале 2026 года (январь–февраль) производство продолжило рост и составило 716,1 млн яиц, что на 8,3% больше, чем годом ранее.

Импорт свежих яиц за этот период сократился почти в три раза — до 10,4 млн штук. Все поставки пришлись на Россию.

Завоз инкубационных яиц также снизился на 7,5% — до 15,2 млн штук. Поставки осуществлялись из Турции, России, Беларуси, Чехии и Франции.

При этом экспорт свежих яиц вырос на 39,3% и составил 2,7 млн штук. Основным направлением стал Кыргызстан.

Итоговая картина

Рынок яиц в Казахстане демонстрирует разнонаправленную динамику: внутреннее производство растёт, импорт постепенно сокращается, а экспорт, несмотря на колебания, сохраняет региональную ориентацию.

Временные ограничения на импорт могут дополнительно усилить позиции местных производителей на внутреннем рынке.

