Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
27.04.2026, 18:55

Станут ненужными: Министр предупредил о будущем курьеров и таксистов в Казахстане

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что работа курьеров и таксистов в Казахстане может оказаться под угрозой в ближайшие годы из-за стремительного развития автоматизации и технологий доставки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: tgstat.ru
Фото: tgstat.ru

В Казахстане снова подняли тему популярности платформенной занятости — работы через сервисы доставки и такси. Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек высказался о том, насколько устойчивым может быть такой заработок в будущем.

«Платформенная занятость» охватила сотни тысяч казахстанцев

Во время брифинга в Мажилисе министру задали вопрос о том, почему многие молодые казахстанцы предпочитают работу курьером или водителем такси, а не трудоустройство по специальности.

Саясат Нурбек отметил, что речь идет о так называемой платформенной занятости — работе через цифровые сервисы доставки и перевозок, такие как Glovo, Wolt и «Яндекс». По его словам, в этой сфере уже занято около 700 тысяч человек в Казахстане.

«Это временный вид занятости» — позиция министра

Министр подчеркнул, что подобный формат заработка не стоит воспринимать как долгосрочную карьеру.

Он заявил:

«Это совершенно временный вид занятости. Уже в этом году несколько казахстанских компаний запускают автопилоты… буквально через несколько лет даже эти курьеры станут ненужными».

По его словам, развитие технологий происходит настолько быстро, что рынок труда может значительно измениться в ближайшей перспективе.

Автопилоты и дроны могут изменить рынок доставки

Саясат Нурбек отметил, что в стране уже ведется подготовка специалистов, работающих с новыми технологиями. По его данным, около 500–600 специалистов уже обучены и проходят стажировки.

Он подчеркнул, что в ближайшие годы могут активно внедряться:

  • системы автопилотируемого транспорта
  • дроны-доставщики
  • автоматизированные сервисы логистики

Все это, по мнению министра, может сократить потребность в курьерах и водителях.

«Таксисты и курьеры в зоне риска»

Отдельно Нурбек отметил, что даже сейчас доходы в сфере такси остаются высокими, однако это не гарантирует стабильности в будущем.

«Таксисты сейчас по условиям занятости хорошо зарабатывают, но очень быстро всё заменится», — заявил он.

Совет молодёжи: выбирать профессию и навыки

Министр призвал молодых казахстанцев ориентироваться на получение полноценного образования и развитие профессиональных компетенций.

По его мнению, работа в доставке и такси может быть источником временного дохода, но не должна рассматриваться как основная или долгосрочная карьера.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь