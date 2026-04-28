28.04.2026, 07:17

Деньги разделились на «старые» и «новые»: для чего теперь нужны наличные в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 269

В Казахстане завершился этап массового перехода на безналичные платежи. Теперь рынок денег меняет внутреннюю структуру: способы оплаты разделились по сценариям, а наличные и цифровые инструменты заняли новые роли, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Национальный банк Казахстана опубликовал обзор рынка платежных услуг за 2025 год, в котором зафиксирован ключевой сдвиг в финансовом поведении населения.

Согласно данным регулятора, 98,3% всех операций в стране уже совершаются в безналичной форме. По объему операций доля цифровых платежей составляет 87,2%.

Также отмечается, что около 80% всех транзакций проходят через интернет- и мобильный банкинг. Фактически это означает, что денежные операции окончательно переместились в смартфоны и стали частью повседневной цифровой среды.

В Нацбанке отмечают, что этап массового перехода от наличных к безналичным расчетам завершен.

Платежи стали «сценарными»: один способ для каждой задачи

Если ранее пользователи могли свободно выбирать между наличными, картой и переводом в любой ситуации, то теперь структура платежей стала более сегментированной.

Формируется новая модель поведения:

  • повседневные покупки чаще оплачиваются через мобильные приложения;
  • более крупные суммы уходят в QR-платежи или наличные;
  • выбор способа оплаты определяется не удобством, а характером операции.

Таким образом, платежная система перестала быть универсальной — она стала «сценарной», где каждый инструмент выполняет свою функцию.

QR-платежи усиливаются в крупных транзакциях

Одним из наиболее заметных трендов стал рост QR-платежей.

Их доля по количеству операций составляет 10,7%, однако по объему — уже 27,2%. Это указывает на то, что данный инструмент чаще используется для более крупных покупок.

Эксперты отмечают, что QR-платежи постепенно выходят за рамки повседневных расчетов и закрепляются в сегменте значимых финансовых операций.

Как подчеркнул Руслан Султанов, интернет- и мобильный банкинг стали основным каналом регулярных платежей.

«Оплата через QR-код усиливает позиции в сегменте более крупных транзакций, а наличные сохраняют значение в операциях с высокой суммой», — отметил он.

Банковские карты теряют роль «центрального инструмента»

Платежи через банковские терминалы занимают 9,7% по количеству операций и 19,8% по объему.

Карты по-прежнему остаются частью финансовой системы, однако их роль меняется. Они все чаще становятся встроенным инструментом внутри цифровых сервисов, а не самостоятельным способом оплаты.

Таким образом, банковская карта постепенно теряет статус основного платежного средства, уступая место мобильным и QR-решениям.

Наличные деньги становятся инструментом крупных сумм

На фоне цифровизации меняется и роль наличных денег.

Количество операций по снятию наличных снизилось на 3%, однако общий объем вырос на 7%. Средний чек достиг 116,8 тыс. тенге.

Это говорит о том, что наличные все реже используются для повседневных расходов и все чаще — для крупных финансовых операций.

Новая структура денежного рынка

Сегодня формируется новая модель распределения платежных инструментов:

  • мобильные платежи — повседневные расходы;
  • QR-платежи — растущий сегмент крупных транзакций;
  • наличные — операции с высокой суммой.

Фактически деньги перестали конкурировать между собой и начали распределяться по функциональным ролям.

Что дальше: конкуренция технологий, а не форм денег

По оценке Нацбанка, рынок платежей больше не растет за счет отказа от наличных — этот этап завершен.

Дальнейшее развитие будет происходить внутри самой системы: через улучшение цифровых сервисов, расширение сценариев использования и конкуренцию технологий за крупные транзакции.

