28.04.2026, 08:30

В Казахстане пенсионерам разрешили зарабатывать до 1,3 млн тенге в месяц без налогов

Новости Казахстана 0 1 188

Казахстанские пенсионеры получили право сдавать жилье в аренду с нулевой налоговой ставкой. Благодаря специальному режиму для самозанятых, пожилые люди могут легализовать свой доход, не неся расходов на социальные платежи и налоги, при условии соблюдения лимитов по выручке, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Дополнительный доход на заслуженном отдыхе: реалии 2026 года

Поиск работы после достижения пенсионного возраста в Казахстане остается непростой задачей. Работодатели редко открывают вакансии для соискателей старшей возрастной группы, что вынуждает граждан искать альтернативные источники средств. Одним из самых доступных и стабильных способов пополнения семейного бюджета стала сдача в аренду собственной недвижимости — будь то полноценная квартира или отдельная комната.

Департамент государственных доходов по Костанайской области разъяснил, как сделать эту деятельность прозрачной и максимально выгодной для пенсионера. В 2026 году законодательство предлагает уникальные преференции именно для этой категории граждан.

Почему пенсионеры освобождены от налогов с аренды?

В обычном режиме самозанятые граждане РК обязаны уплачивать 4% от своего дохода. Этот платеж распределяется между пенсионными взносами (ОПВ), социальными отчислениями и медицинским страхованием (ОСМС). Однако для пенсионеров по возрасту действуют особые правила.

Поскольку пенсионеры уже являются получателями государственных выплат и застрахованы государством, они освобождаются от:

  • уплаты обязательных пенсионных взносов;

  • социальных отчислений в фонды;

  • взносов на обязательное социальное медицинское страхование.

Таким образом, работая в рамках режима для самозанятых, пенсионер оставляет себе 100% полученной выручки. Налоговая нагрузка фактически становится нулевой.

Критерии и ограничения: кто может стать самозанятым?

Несмотря на лояльные условия, закон устанавливает четкие рамки. Чтобы пользоваться льготами, пенсионер-арендодатель должен соответствовать пяти критериям:

  1. Гражданство: Наличие паспорта Республики Казахстан.

  2. Отсутствие статуса ИП: Пенсионер не должен быть зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.

  3. Никакого найма: Запрещено привлекать наемных работников.

  4. Вид деятельности: Сдача жилья (включая субаренду) официально входит в список разрешенных направлений.

  5. Лимит дохода: Сумма заработка не должна превышать 300 МРП в месяц. В 2026 году этот порог составляет 1 297 500 тенге.

Как легализовать аренду через «e-Salyq Business»

Для получения статуса самозанятого не нужно посещать налоговую инспекцию. Весь процесс переведен в цифровой формат через государственное мобильное приложение «e-Salyq Business».

Важное требование: Каждый факт получения денег от арендатора должен сопровождаться выдачей фискального чека прямо в приложении.

Отсутствие чека считается серьезным нарушением налогового законодательства. Регистрация в приложении не только делает доход «белым», но и защищает права пенсионера в случае возникновения споров с квартиросъемщиками, так как договорные отношения обретают официальный юридический статус.

Параметр Условие для пенсионера в 2026 году
Налоговая ставка 0% (полное освобождение)
Макс. доход в месяц 1 297 500 тенге
Способ регистрации Приложение e-Salyq Business
Обязательства Выдача фискальных чеков

Таким образом, государство создает условия, при которых пожилым людям выгоднее работать «в открытую», не опасаясь штрафов и лишних расходов.

