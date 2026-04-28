В Казахстане пенсионерам разрешили зарабатывать до 1,3 млн тенге в месяц без налогов

Казахстанские пенсионеры получили право сдавать жилье в аренду с нулевой налоговой ставкой. Благодаря специальному режиму для самозанятых, пожилые люди могут легализовать свой доход, не неся расходов на социальные платежи и налоги, при условии соблюдения лимитов по выручке, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Поиск работы после достижения пенсионного возраста в Казахстане остается непростой задачей. Работодатели редко открывают вакансии для соискателей старшей возрастной группы, что вынуждает граждан искать альтернативные источники средств. Одним из самых доступных и стабильных способов пополнения семейного бюджета стала сдача в аренду собственной недвижимости — будь то полноценная квартира или отдельная комната.
Департамент государственных доходов по Костанайской области разъяснил, как сделать эту деятельность прозрачной и максимально выгодной для пенсионера. В 2026 году законодательство предлагает уникальные преференции именно для этой категории граждан.
В обычном режиме самозанятые граждане РК обязаны уплачивать 4% от своего дохода. Этот платеж распределяется между пенсионными взносами (ОПВ), социальными отчислениями и медицинским страхованием (ОСМС). Однако для пенсионеров по возрасту действуют особые правила.
Поскольку пенсионеры уже являются получателями государственных выплат и застрахованы государством, они освобождаются от:
уплаты обязательных пенсионных взносов;
социальных отчислений в фонды;
взносов на обязательное социальное медицинское страхование.
Таким образом, работая в рамках режима для самозанятых, пенсионер оставляет себе 100% полученной выручки. Налоговая нагрузка фактически становится нулевой.
Несмотря на лояльные условия, закон устанавливает четкие рамки. Чтобы пользоваться льготами, пенсионер-арендодатель должен соответствовать пяти критериям:
Гражданство: Наличие паспорта Республики Казахстан.
Отсутствие статуса ИП: Пенсионер не должен быть зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.
Никакого найма: Запрещено привлекать наемных работников.
Вид деятельности: Сдача жилья (включая субаренду) официально входит в список разрешенных направлений.
Лимит дохода: Сумма заработка не должна превышать 300 МРП в месяц. В 2026 году этот порог составляет 1 297 500 тенге.
Для получения статуса самозанятого не нужно посещать налоговую инспекцию. Весь процесс переведен в цифровой формат через государственное мобильное приложение «e-Salyq Business».
Важное требование: Каждый факт получения денег от арендатора должен сопровождаться выдачей фискального чека прямо в приложении.
Отсутствие чека считается серьезным нарушением налогового законодательства. Регистрация в приложении не только делает доход «белым», но и защищает права пенсионера в случае возникновения споров с квартиросъемщиками, так как договорные отношения обретают официальный юридический статус.
|Параметр
|Условие для пенсионера в 2026 году
|Налоговая ставка
|0% (полное освобождение)
|Макс. доход в месяц
|1 297 500 тенге
|Способ регистрации
|Приложение e-Salyq Business
|Обязательства
|Выдача фискальных чеков
Таким образом, государство создает условия, при которых пожилым людям выгоднее работать «в открытую», не опасаясь штрафов и лишних расходов.
Комментарии0 комментарий(ев)