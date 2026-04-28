Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
28.04.2026, 09:14

Скотт Мунн назначен генсеком Казахстанской федерации футбола

Новости Казахстана 0 1 210

Казахстанская федерация футбола (КФФ) объявила о назначении Скотта Энтони Мунна на пост Генерального секретаря. Впервые в истории отечественного спорта административное руководство федерацией доверено специалисту с колоссальным опытом работы в Английской Премьер-лиге (АПЛ), сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Фото: football.london

Новый вектор развития: кто такой Скотт Мунн?

Решение о назначении Скотта Мунна было официально утверждено Исполнительным комитетом КФФ. Контракт со специалистом рассчитан на долгосрочную перспективу — срок его полномочий продлится до 12 июля 2030 года. Официально к своим обязанностям новый генсек приступит 13 июля 2026 года.

Мунн — фигура мирового масштаба в футбольном менеджменте. Его карьера неразрывно связана с высокими стандартами Английской Премьер-лиги, которая считается эталонным коммерческим и спортивным продуктом. Кроме того, в послужном списке функционера значатся победы в престижнейших клубных турнирах Европы, что делает его экспертизу уникальной для центральноазиатского региона.

Глобальные задачи и реформы

Назначение иностранного топ-менеджера такого уровня — это четкий сигнал о намерении КФФ продолжать глубокую трансформацию системы. Перед Скоттом Мунном поставлен ряд амбициозных задач, которые должны вывести казахстанский футбол на новый уровень профессионализма:

  • Реформа судейского корпуса: внедрение современных стандартов мониторинга и объективности.

  • Инфраструктурный прорыв: модернизация футбольных академий и строительство новых объектов по всей стране.

  • Коммерциализация: создание устойчивой финансовой модели и развитие медийного присутствия федерации.

  • Международная интеграция: укрепление связей с УЕФА и ФИФА для привлечения инвестиций и обмена опытом.

  • Лицензирование клубов: повышение требований к профессиональным командам для соответствия европейским стандартам.

Комментарий президента КФФ

Президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров подчеркнул, что приглашение специалиста такого класса — это стратегическая необходимость. По его словам, сейчас федерация находится в «точке сборки» будущего национального спорта.

«Для достижения высоких результатов нужны люди с опытом и жесткой дисциплиной. Скотт Мунн привносит бесценный практический опыт, который будет работать на развитие нашего футбола. Я уверен, что его кандидатура обеспечит те результаты, которых давно заслуживают наши болельщики», — заявил Омаров.

Почему это важно для Казахстана?

Приход функционера из системы АПЛ означает отход от старых методов управления. Основной акцент будет сделан на создании прозрачной вертикали власти в футболе и воспитании собственного резерва. Долгосрочный мандат до 2030 года дает Мунну карт-бланш на реализацию системных изменений, результаты которых будут оцениваться по успехам национальной сборной и качеству внутреннего чемпионата.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь