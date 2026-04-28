28.04.2026, 18:12

Казахстан «убирает» очереди на границе: проезд займёт всего 30 минут

Новости Казахстана

В Казахстане время прохождения границы планируют сократить до 30 минут за счет внедрения цифровой платформы Smart Cargo, которая объединяет государственные органы и бизнес и автоматизирует оформление грузов, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

© Photo : Комитет госдоходов МФ Казахстана
Цифровая платформа меняет правила пересечения границы

В Казахстане продолжается масштабная цифровизация транспортной отрасли. Одним из ключевых проектов становится платформа Smart Cargo, которая, по планам, позволит сократить время прохождения границы с нынешних нескольких часов до 30 минут.

Об этом заявил министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании правительства. По его словам, система уже становится центральным элементом трансформации логистической сферы, объединяя государственные структуры и представителей бизнеса.

Как работает Smart Cargo

Платформа Smart Cargo направлена на автоматизацию всех основных процессов, связанных с перевозкой грузов.

Через систему QR-кодов обеспечивается доступ к данным о грузе, документы проверяются автоматически, а также формируются маршруты и необходимые разрешения без участия человека.

Таким образом, значительная часть процедур, ранее занимавших часы, теперь будет обрабатываться в цифровом формате.

Переход от 4 часов к 30 минутам

По данным Министерства транспорта, внедрение Smart Cargo позволит сократить время пересечения границы примерно с 4 часов до 30 минут.

Это должно существенно ускорить грузопотоки и снизить административную нагрузку на перевозчиков.

Железнодорожный сектор тоже переходит на цифру

Цифровизация затронула и железнодорожный транспорт. В отрасли реализуется около 10 цифровых проектов.

Одним из ключевых решений стала система диагностики KinetiX, которая заменила ручной осмотр вагонов. Если раньше проверка занимала до 2 часов, то теперь система оценивает состояние вагонов в реальном времени всего за 8 минут по 9 параметрам.

Дополнительно используется интеллектуальная видеоаналитика, которая позволяет выявлять и прогнозировать технические дефекты, повышая безопасность движения поездов.

Контроль перегрузов и состояние дорог

В автотранспортной сфере внедряется система контроля грузоперевозок, которая сопоставляет данные с весовых станций и фиксирует нарушения.

Это решение направлено на снижение перегрузов и уменьшение износа дорожного полотна.

Единая транспортная система е-Көлік

Следующим этапом цифровой трансформации станет создание единой интеллектуальной транспортной системы е-Көлік.

Платформа разрабатывается на базе QazTech и объединит все виды транспорта — автомобильный, железнодорожный и другие.

Система будет собирать и анализировать данные, прогнозировать транспортные потоки и автоматически принимать управленческие решения.

Искусственный интеллект в управлении транспортом

В Министерстве транспорта подчеркивают, что отрасль генерирует огромные объемы данных, а искусственный интеллект становится ключевым инструментом их обработки.

В перспективе система е-Көлік должна обеспечить управление транспортной отраслью в режиме прогнозирования и «на опережение».

