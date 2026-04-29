ИИ не узнает казахстанцев: Минцифры признало провал с перевыпуском удостоверений личности онлайн

В Минцифры Казахстана объяснили сбои при онлайн-перевыпуске удостоверений личности и сообщили, что сервис пока работает в пилотном режиме и продолжает дорабатываться, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В Казахстане продолжаются технические сбои при онлайн-перевыпуске удостоверения личности. В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития признали наличие проблем и объяснили их тем, что услуга все еще находится на этапе апробации.
Первый вице-министр Ростислав Коняшкин 28 апреля 2026 года на брифинге в правительстве отметил, что запуск подобных цифровых сервисов всегда сопровождается тестовым периодом.
По его словам, система онлайн-оформления удостоверений пока не переведена в полноценный рабочий режим.
В ведомстве подчеркнули, что услуга перевыпуска удостоверения личности через интернет была запущена в пилотной версии, и сейчас специалисты продолжают ее тестирование.
Как пояснил Коняшкин, окончательный переход к стабильной работе еще не состоялся.
По его словам, система анализируется и дорабатывается на основе реальных кейсов пользователей — как успешных, так и неудачных попыток оформления документа.
Отдельно в министерстве указали на техническое «узкое место» сервиса — алгоритм, который оценивает качество загружаемых фотографий.
Именно эта модель, по словам вице-министра, требует дополнительного обучения и совершенствования.
В министерстве сообщили, что система искусственного интеллекта, отвечающая за проверку фото, будет постоянно улучшаться.
Модель обучается на массиве данных и постепенно повышает точность обработки заявок.
В Минцифры заявили, что переход к полностью онлайн-формату произойдет только после того, как система покажет стабильную и безошибочную работу.
До этого момента сервис продолжит функционировать в тестовом режиме, а пользователи могут сталкиваться с отдельными сбоями и ограничениями.
