18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
460.8
541.21
6.13
Смотреть все >
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.04.2026, 19:31

ИИ не узнает казахстанцев: Минцифры признало провал с перевыпуском удостоверений личности онлайн

Новости Казахстана 0 629

В Минцифры Казахстана объяснили сбои при онлайн-перевыпуске удостоверений личности и сообщили, что сервис пока работает в пилотном режиме и продолжает дорабатываться, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

В Казахстане продолжаются технические сбои при онлайн-перевыпуске удостоверения личности. В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития признали наличие проблем и объяснили их тем, что услуга все еще находится на этапе апробации.

Первый вице-министр Ростислав Коняшкин 28 апреля 2026 года на брифинге в правительстве отметил, что запуск подобных цифровых сервисов всегда сопровождается тестовым периодом.

По его словам, система онлайн-оформления удостоверений пока не переведена в полноценный рабочий режим.

Сервис работает в пилотном формате

В ведомстве подчеркнули, что услуга перевыпуска удостоверения личности через интернет была запущена в пилотной версии, и сейчас специалисты продолжают ее тестирование.

Как пояснил Коняшкин, окончательный переход к стабильной работе еще не состоялся.

По его словам, система анализируется и дорабатывается на основе реальных кейсов пользователей — как успешных, так и неудачных попыток оформления документа.

Основная проблема — проверка фотографий

Отдельно в министерстве указали на техническое «узкое место» сервиса — алгоритм, который оценивает качество загружаемых фотографий.

Именно эта модель, по словам вице-министра, требует дополнительного обучения и совершенствования.

Алгоритмы будут дообучать на данных пользователей

В министерстве сообщили, что система искусственного интеллекта, отвечающая за проверку фото, будет постоянно улучшаться.

Модель обучается на массиве данных и постепенно повышает точность обработки заявок.

Когда сервис заработает полноценно

В Минцифры заявили, что переход к полностью онлайн-формату произойдет только после того, как система покажет стабильную и безошибочную работу.

До этого момента сервис продолжит функционировать в тестовом режиме, а пользователи могут сталкиваться с отдельными сбоями и ограничениями.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
