ИИ не узнает казахстанцев: Минцифры признало провал с перевыпуском удостоверений личности онлайн

В Минцифры Казахстана объяснили сбои при онлайн-перевыпуске удостоверений личности и сообщили, что сервис пока работает в пилотном режиме и продолжает дорабатываться, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

В Казахстане продолжаются технические сбои при онлайн-перевыпуске удостоверения личности. В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития признали наличие проблем и объяснили их тем, что услуга все еще находится на этапе апробации.

Первый вице-министр Ростислав Коняшкин 28 апреля 2026 года на брифинге в правительстве отметил, что запуск подобных цифровых сервисов всегда сопровождается тестовым периодом.

По его словам, система онлайн-оформления удостоверений пока не переведена в полноценный рабочий режим.

Сервис работает в пилотном формате

В ведомстве подчеркнули, что услуга перевыпуска удостоверения личности через интернет была запущена в пилотной версии, и сейчас специалисты продолжают ее тестирование.

Как пояснил Коняшкин, окончательный переход к стабильной работе еще не состоялся.

По его словам, система анализируется и дорабатывается на основе реальных кейсов пользователей — как успешных, так и неудачных попыток оформления документа.

Основная проблема — проверка фотографий

Отдельно в министерстве указали на техническое «узкое место» сервиса — алгоритм, который оценивает качество загружаемых фотографий.

Именно эта модель, по словам вице-министра, требует дополнительного обучения и совершенствования.

Алгоритмы будут дообучать на данных пользователей

В министерстве сообщили, что система искусственного интеллекта, отвечающая за проверку фото, будет постоянно улучшаться.

Модель обучается на массиве данных и постепенно повышает точность обработки заявок.

Когда сервис заработает полноценно

В Минцифры заявили, что переход к полностью онлайн-формату произойдет только после того, как система покажет стабильную и безошибочную работу.

До этого момента сервис продолжит функционировать в тестовом режиме, а пользователи могут сталкиваться с отдельными сбоями и ограничениями.