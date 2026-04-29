В Казахстане официально разрешен бизнес с 14 лет

В Казахстане подростки получили возможность официально заниматься предпринимательством — при соблюдении одного важного условия, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
В Казахстане граждане, достигшие 14-летнего возраста, имеют право зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Это означает, что подростки могут на законных основаниях начать собственное дело и получать доход.
Такая возможность предусмотрена действующим законодательством: нормы Предпринимательского кодекса не запрещают несовершеннолетним вести бизнес.
Оформить статус индивидуального предпринимателя подростки могут несколькими способами:
Процедура регистрации в целом аналогична той, что применяется для взрослых граждан, однако включает дополнительные требования.
Ключевым фактором для начала предпринимательской деятельности несовершеннолетнего является разрешение законных представителей — родителей или опекунов.
Если такого согласия нет, подросток все равно может получить право на ведение бизнеса, но только при наличии:
Возможность открыть ИП с 14 лет фактически расширяет экономические права молодежи. Подростки могут:
Эксперты отмечают, что такая практика может способствовать развитию малого бизнеса и формированию финансовой грамотности среди молодежи.
