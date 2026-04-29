В Казахстане официально разрешен бизнес с 14 лет

В Казахстане подростки получили возможность официально заниматься предпринимательством — при соблюдении одного важного условия, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

С какого возраста можно открыть бизнес

В Казахстане граждане, достигшие 14-летнего возраста, имеют право зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Это означает, что подростки могут на законных основаниях начать собственное дело и получать доход.

Такая возможность предусмотрена действующим законодательством: нормы Предпринимательского кодекса не запрещают несовершеннолетним вести бизнес.

Как проходит регистрация

Оформить статус индивидуального предпринимателя подростки могут несколькими способами:

через банки второго уровня

с помощью мобильного приложения e-Salyq Business

Процедура регистрации в целом аналогична той, что применяется для взрослых граждан, однако включает дополнительные требования.

Главное условие — согласие взрослых

Ключевым фактором для начала предпринимательской деятельности несовершеннолетнего является разрешение законных представителей — родителей или опекунов.

Если такого согласия нет, подросток все равно может получить право на ведение бизнеса, но только при наличии:

решения органов опеки и попечительства

либо судебного решения о признании его полностью дееспособным

Что это значит для подростков

Возможность открыть ИП с 14 лет фактически расширяет экономические права молодежи. Подростки могут:

запускать собственные проекты

зарабатывать легально

получать предпринимательский опыт с раннего возраста

Эксперты отмечают, что такая практика может способствовать развитию малого бизнеса и формированию финансовой грамотности среди молодежи.