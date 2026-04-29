Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.04.2026, 07:24

Баян Алагузова назначила пожизненные выплаты в 1000 000 тенге Меруерт Утекешевой

Казахстанский продюсер Баян Алагузова объявила о пожизненных ежемесячных выплатах в размере 1 млн тенге народной артистке Меруерт Утекешевой, сообщает Lada.kz. 

Казахстанский продюсер Баян Алагузова заявила о решении установить пожизненную финансовую поддержку для народной артистки Казахстана Меруерт Утекешевой. Речь идет о ежемесячных выплатах в размере 1 млн тенге.

По словам Алагузовой, инициатива носит личный характер и выражает благодарность актрисе за ее вклад в развитие казахстанского кино и культуры.

«Я хочу в знак благодарности от себя лично и от своего супруга учредить для вас пожизненную выплату в размере 1 миллиона тенге каждый месяц», — написала продюсер в Instagram.

Символ казахской культуры и особый жест признательности

В своем обращении Баян Алагузова подчеркнула, что Меруерт Утекешева, исполнившая роль Кыз Жибек, стала важным культурным символом и воплощением образа казахской девушки на экране.

Также сообщается, что один из ближайших конкурсов красоты «Қазақ аруы», основанный Алагузовой, будет посвящен народной артистке. Помимо этого, актрисе готовят персональный подарок.

Дискуссия вокруг исторического камзола из фильма «Кыз Жибек»

Параллельно в обществе продолжается обсуждение судьбы камзола, в котором героиня появлялась в культовой кинокартине. По словам Баян Алагузовой, костюм находится в ее частной коллекции и был получен в дар.

Продюсер заявила, что в будущем предмет может быть передан в музей, однако окончательное решение будет принято позже.

«Судьбу этого камзола решат люди, решат уполномоченные органы, но пока он у меня. Конечно, я рано или поздно передам его в музей», — отметила она.

Реакция общества и позиция ведомств

Ситуация вызвала активное обсуждение в обществе. Часть пользователей считает, что исторический костюм должен находиться в музее как часть национального наследия, другие уверены, что он в сохранности у частного владельца.

В Министерстве культуры и информации Казахстана сообщили, что намерены разобраться, каким образом предмет оказался в частной собственности.

Баян Алагузова: камзол хранится в сохранности

Продюсер добавила, что на данный момент костюм находится у нее и хранится в надлежащих условиях.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь