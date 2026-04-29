Баян Алагузова назначила пожизненные выплаты в 1000 000 тенге Меруерт Утекешевой

Казахстанский продюсер Баян Алагузова заявила о решении установить пожизненную финансовую поддержку для народной артистки Казахстана Меруерт Утекешевой. Речь идет о ежемесячных выплатах в размере 1 млн тенге.
По словам Алагузовой, инициатива носит личный характер и выражает благодарность актрисе за ее вклад в развитие казахстанского кино и культуры.
«Я хочу в знак благодарности от себя лично и от своего супруга учредить для вас пожизненную выплату в размере 1 миллиона тенге каждый месяц», — написала продюсер в Instagram.
В своем обращении Баян Алагузова подчеркнула, что Меруерт Утекешева, исполнившая роль Кыз Жибек, стала важным культурным символом и воплощением образа казахской девушки на экране.
Также сообщается, что один из ближайших конкурсов красоты «Қазақ аруы», основанный Алагузовой, будет посвящен народной артистке. Помимо этого, актрисе готовят персональный подарок.
Параллельно в обществе продолжается обсуждение судьбы камзола, в котором героиня появлялась в культовой кинокартине. По словам Баян Алагузовой, костюм находится в ее частной коллекции и был получен в дар.
Продюсер заявила, что в будущем предмет может быть передан в музей, однако окончательное решение будет принято позже.
«Судьбу этого камзола решат люди, решат уполномоченные органы, но пока он у меня. Конечно, я рано или поздно передам его в музей», — отметила она.
Ситуация вызвала активное обсуждение в обществе. Часть пользователей считает, что исторический костюм должен находиться в музее как часть национального наследия, другие уверены, что он в сохранности у частного владельца.
В Министерстве культуры и информации Казахстана сообщили, что намерены разобраться, каким образом предмет оказался в частной собственности.
Продюсер добавила, что на данный момент костюм находится у нее и хранится в надлежащих условиях.
