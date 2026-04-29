Баян Алагузова назначила пожизненные выплаты в 1000 000 тенге Меруерт Утекешевой

Казахстанский продюсер Баян Алагузова заявила о решении установить пожизненную финансовую поддержку для народной артистки Казахстана Меруерт Утекешевой. Речь идет о ежемесячных выплатах в размере 1 млн тенге.

По словам Алагузовой, инициатива носит личный характер и выражает благодарность актрисе за ее вклад в развитие казахстанского кино и культуры.

«Я хочу в знак благодарности от себя лично и от своего супруга учредить для вас пожизненную выплату в размере 1 миллиона тенге каждый месяц», — написала продюсер в Instagram.

Символ казахской культуры и особый жест признательности

В своем обращении Баян Алагузова подчеркнула, что Меруерт Утекешева, исполнившая роль Кыз Жибек, стала важным культурным символом и воплощением образа казахской девушки на экране.

Также сообщается, что один из ближайших конкурсов красоты «Қазақ аруы», основанный Алагузовой, будет посвящен народной артистке. Помимо этого, актрисе готовят персональный подарок.

Дискуссия вокруг исторического камзола из фильма «Кыз Жибек»

Параллельно в обществе продолжается обсуждение судьбы камзола, в котором героиня появлялась в культовой кинокартине. По словам Баян Алагузовой, костюм находится в ее частной коллекции и был получен в дар.

Продюсер заявила, что в будущем предмет может быть передан в музей, однако окончательное решение будет принято позже.

«Судьбу этого камзола решат люди, решат уполномоченные органы, но пока он у меня. Конечно, я рано или поздно передам его в музей», — отметила она.

Реакция общества и позиция ведомств

Ситуация вызвала активное обсуждение в обществе. Часть пользователей считает, что исторический костюм должен находиться в музее как часть национального наследия, другие уверены, что он в сохранности у частного владельца.

В Министерстве культуры и информации Казахстана сообщили, что намерены разобраться, каким образом предмет оказался в частной собственности.

Баян Алагузова: камзол хранится в сохранности

Продюсер добавила, что на данный момент костюм находится у нее и хранится в надлежащих условиях.