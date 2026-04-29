Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
29.04.2026, 08:16

Налоги и декларации на «человеческом» языке готовят к запуску в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 170

В Казахстане внедряют технологии искусственного интеллекта для полной автоматизации налогового администрирования. Специальный AI-сервис не только консультирует граждан в режиме 24/7, но и в ближайшем будущем возьмет на себя заполнение всех видов налоговых деклараций, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев в ходе заседания правительства 28 апреля 2026 года сообщил о первых успехах интеграции ИИ в государственные сервисы. Совместный проект Минцифры и Министерства финансов призван стать «персональным бухгалтером» для каждого казахстанца.

Главная проблема налогового законодательства — сложность юридических формулировок. По словам министра, AI-помощник решает эту задачу, трансформируя сухие нормы закона в доступные инструкции. Сервис анализирует запросы пользователей и выдает конкретные рекомендации, помогая избежать штрафов и ошибок при подаче документов.

От консультаций к полной автоматизации

На текущий момент система работает в режиме интеллектуального консультанта. Статистика подтверждает высокую востребованность решения:

  • Круглосуточный доступ: сервис работает в формате 24/7.

  • Охват: уже обработано более 5 000 уникальных запросов от граждан и предпринимателей.

  • Актуальность: база данных ИИ синхронизирована с нормами нового Налогового кодекса, вступившего в силу в 2026 году.

Однако консультирование — это лишь первый этап. Жаслан Мадиев анонсировал расширение функционала, которое радикально изменит взаимодействие бизнеса и государства.

«Далее планируется внедрить автоматическое заполнение всех видов налоговой отчетности и деклараций для упрощения ведения бизнеса», — подчеркнул глава ведомства.

Почему это важно для бизнеса и граждан?

Внедрение ИИ-заполнения деклараций станет ответом на запрос общества по снижению административной нагрузки. В условиях действия нового Налогового кодекса автоматизация позволит:

  1. Минимизировать человеческий фактор: робот не ошибается в расчетах и кодах бюджетной классификации.

  2. Экономить время: предпринимателям больше не придется тратить часы на изучение регламентов заполнения форм.

  3. Прозрачность: система будет автоматически подтягивать данные из баз государственных органов, обеспечивая точность подачи сведений.

Ожидается, что переход на автоматическую отчетность станет следующим шагом в масштабной цифровизации Казахстана, делая страну одним из лидеров по внедрению GovTech-решений на базе искусственного интеллекта.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь