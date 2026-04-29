Налоги и декларации на «человеческом» языке готовят к запуску в Казахстане

В Казахстане внедряют технологии искусственного интеллекта для полной автоматизации налогового администрирования. Специальный AI-сервис не только консультирует граждан в режиме 24/7, но и в ближайшем будущем возьмет на себя заполнение всех видов налоговых деклараций, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев в ходе заседания правительства 28 апреля 2026 года сообщил о первых успехах интеграции ИИ в государственные сервисы. Совместный проект Минцифры и Министерства финансов призван стать «персональным бухгалтером» для каждого казахстанца.

Главная проблема налогового законодательства — сложность юридических формулировок. По словам министра, AI-помощник решает эту задачу, трансформируя сухие нормы закона в доступные инструкции. Сервис анализирует запросы пользователей и выдает конкретные рекомендации, помогая избежать штрафов и ошибок при подаче документов.

От консультаций к полной автоматизации

На текущий момент система работает в режиме интеллектуального консультанта. Статистика подтверждает высокую востребованность решения:

Круглосуточный доступ: сервис работает в формате 24/7.

Охват: уже обработано более 5 000 уникальных запросов от граждан и предпринимателей.

Актуальность: база данных ИИ синхронизирована с нормами нового Налогового кодекса, вступившего в силу в 2026 году.

Однако консультирование — это лишь первый этап. Жаслан Мадиев анонсировал расширение функционала, которое радикально изменит взаимодействие бизнеса и государства.

«Далее планируется внедрить автоматическое заполнение всех видов налоговой отчетности и деклараций для упрощения ведения бизнеса», — подчеркнул глава ведомства.

Почему это важно для бизнеса и граждан?

Внедрение ИИ-заполнения деклараций станет ответом на запрос общества по снижению административной нагрузки. В условиях действия нового Налогового кодекса автоматизация позволит:

Минимизировать человеческий фактор: робот не ошибается в расчетах и кодах бюджетной классификации. Экономить время: предпринимателям больше не придется тратить часы на изучение регламентов заполнения форм. Прозрачность: система будет автоматически подтягивать данные из баз государственных органов, обеспечивая точность подачи сведений.

Ожидается, что переход на автоматическую отчетность станет следующим шагом в масштабной цифровизации Казахстана, делая страну одним из лидеров по внедрению GovTech-решений на базе искусственного интеллекта.