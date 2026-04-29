Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
29.04.2026, 08:31

Кто в Казахстане будет отвечать за диагнозы, поставленные пациентам ИИ?

В Минцифры Казахстана объяснили, кто будет нести ответственность за возможные ошибки искусственного интеллекта, используемого в медицине для помощи врачам при постановке диагнозов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube

В Минцифры разъяснили роль ИИ в медицине

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин на брифинге в правительстве рассказал, как будут работать ИИ-помощники в медицинской сфере и кто отвечает за их выводы.

По его словам, искусственный интеллект рассматривается исключительно как вспомогательный инструмент, который не обладает правовой субъектностью.

«В законах четко прописано, что искусственный интеллект не обладает субъектностью. Решение в любом случае принимает человек. Именно он несет ответственность за итоговое решение», — отметил Коняшкин.

Кто отвечает за диагнозы, поставленные с участием ИИ

В ведомстве подчеркнули, что окончательное медицинское решение всегда остается за врачом, даже если в процессе используется искусственный интеллект.

Это означает, что:

  • ИИ может анализировать данные и предлагать варианты;
  • врач проверяет и интерпретирует результаты;
  • ответственность за диагноз и лечение несет медицинский специалист.

Как ИИ помогает врачам

По словам вице-министра, технологии искусственного интеллекта ускоряют анализ медицинских данных, в частности снимков и исследований.

ИИ способен за считанные минуты:

  • выявить возможные риски на медицинских изображениях;
  • указать на потенциально проблемные участки;
  • предложить предварительные варианты интерпретации.

Однако эти данные носят рекомендательный характер.

Роль врача остается ключевой

После получения результатов анализа врач самостоятельно оценивает информацию и принимает решение о диагнозе и лечении.

Таким образом, ИИ выступает как инструмент поддержки, а не замена медицинского специалиста.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь