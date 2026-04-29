Кто в Казахстане будет отвечать за диагнозы, поставленные пациентам ИИ?

В Минцифры Казахстана объяснили, кто будет нести ответственность за возможные ошибки искусственного интеллекта, используемого в медицине для помощи врачам при постановке диагнозов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

В Минцифры разъяснили роль ИИ в медицине

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин на брифинге в правительстве рассказал, как будут работать ИИ-помощники в медицинской сфере и кто отвечает за их выводы.

По его словам, искусственный интеллект рассматривается исключительно как вспомогательный инструмент, который не обладает правовой субъектностью.

«В законах четко прописано, что искусственный интеллект не обладает субъектностью. Решение в любом случае принимает человек. Именно он несет ответственность за итоговое решение», — отметил Коняшкин.

Кто отвечает за диагнозы, поставленные с участием ИИ

В ведомстве подчеркнули, что окончательное медицинское решение всегда остается за врачом, даже если в процессе используется искусственный интеллект.

Это означает, что:

ИИ может анализировать данные и предлагать варианты;

врач проверяет и интерпретирует результаты;

ответственность за диагноз и лечение несет медицинский специалист.

Как ИИ помогает врачам

По словам вице-министра, технологии искусственного интеллекта ускоряют анализ медицинских данных, в частности снимков и исследований.

ИИ способен за считанные минуты:

выявить возможные риски на медицинских изображениях;

указать на потенциально проблемные участки;

предложить предварительные варианты интерпретации.

Однако эти данные носят рекомендательный характер.

Роль врача остается ключевой

После получения результатов анализа врач самостоятельно оценивает информацию и принимает решение о диагнозе и лечении.

Таким образом, ИИ выступает как инструмент поддержки, а не замена медицинского специалиста.