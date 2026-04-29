Стали известны сроки ожидания льготного жилья в Казахстане

В Казахстане предложили пересмотреть правила получения льготного жилья и увеличить сроки прописки и отсутствия недвижимости до 10 лет. Однако в министерстве промышленности и строительства инициативу не поддержали, посчитав её чрезмерной и ограничивающей доступ к господдержке, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

В стране обсуждается возможное изменение критериев постановки на учёт нуждающихся в жилье граждан. Речь идёт об увеличении сроков обязательной регистрации по месту жительства и отсутствия недвижимости.

Инициатива выдвинута акиматом Алматы и направлена на ужесточение условий получения государственной поддержки в жилищной сфере.

Что предлагали изменить

Согласно предложению, планировалось:

увеличить срок обязательной прописки для претендентов на льготное жильё с 3 до 10 лет;

продлить период отсутствия жилья в собственности также до 10 лет (вместо действующих 5 лет);

пересмотреть правила приёма заявлений от неполных семей.

Инициаторы поправок считали, что такие меры позволят более точно определять действительно нуждающихся граждан.

Позиция министерства: предложение сочли чрезмерным

В министерстве промышленности и строительства не поддержали предложенные изменения. Ведомство заявило, что увеличение сроков может привести к ограничению доступа к государственной поддержке.

По официальной позиции:

увеличение срока прописки до 10 лет признано нецелесообразным;

действующий пятилетний срок уже считается достаточным;

более жёсткие требования могут исключить из системы реально нуждающихся граждан.

Что будет с действующими правилами

В министерстве уточнили, что рассматривается более умеренный вариант корректировки — увеличение срока прописки до 5 лет, что уже соответствует действующим требованиям по отсутствию жилья.

При этом соответствующие поправки ранее были инициированы Министерством труда и социальной защиты населения.

Неполные семьи: льготы пересматривать не будут

Отдельно рассматривалось предложение ввести пятилетний период после расторжения брака для неполных семей при подаче заявлений на жильё.

Однако в ведомстве заявили, что:

данный статус влияет только на приоритет, а не на право постановки в очередь;

фактически он не предоставляет дополнительных льгот;

поэтому ужесточение правил признано нецелесообразным.

Как работает система распределения жилья

Сегодня постановка на учёт и распределение мер господдержки осуществляется через цифровую платформу «Отбасы банка» в автоматизированном режиме.

Система интегрирована с государственными базами данных и формирует цифровой профиль каждой семьи, учитывая: