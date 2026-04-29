29.04.2026, 10:39

Стали известны сроки ожидания льготного жилья в Казахстане

В Казахстане предложили пересмотреть правила получения льготного жилья и увеличить сроки прописки и отсутствия недвижимости до 10 лет. Однако в министерстве промышленности и строительства инициативу не поддержали, посчитав её чрезмерной и ограничивающей доступ к господдержке, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

В стране обсуждается возможное изменение критериев постановки на учёт нуждающихся в жилье граждан. Речь идёт об увеличении сроков обязательной регистрации по месту жительства и отсутствия недвижимости.

Инициатива выдвинута акиматом Алматы и направлена на ужесточение условий получения государственной поддержки в жилищной сфере.

Что предлагали изменить

Согласно предложению, планировалось:

  • увеличить срок обязательной прописки для претендентов на льготное жильё с 3 до 10 лет;
  • продлить период отсутствия жилья в собственности также до 10 лет (вместо действующих 5 лет);
  • пересмотреть правила приёма заявлений от неполных семей.

Инициаторы поправок считали, что такие меры позволят более точно определять действительно нуждающихся граждан.

Позиция министерства: предложение сочли чрезмерным

В министерстве промышленности и строительства не поддержали предложенные изменения. Ведомство заявило, что увеличение сроков может привести к ограничению доступа к государственной поддержке.

По официальной позиции:

  • увеличение срока прописки до 10 лет признано нецелесообразным;
  • действующий пятилетний срок уже считается достаточным;
  • более жёсткие требования могут исключить из системы реально нуждающихся граждан.

Что будет с действующими правилами

В министерстве уточнили, что рассматривается более умеренный вариант корректировки — увеличение срока прописки до 5 лет, что уже соответствует действующим требованиям по отсутствию жилья.

При этом соответствующие поправки ранее были инициированы Министерством труда и социальной защиты населения.

Неполные семьи: льготы пересматривать не будут

Отдельно рассматривалось предложение ввести пятилетний период после расторжения брака для неполных семей при подаче заявлений на жильё.

Однако в ведомстве заявили, что:

  • данный статус влияет только на приоритет, а не на право постановки в очередь;
  • фактически он не предоставляет дополнительных льгот;
  • поэтому ужесточение правил признано нецелесообразным.

Как работает система распределения жилья

Сегодня постановка на учёт и распределение мер господдержки осуществляется через цифровую платформу «Отбасы банка» в автоматизированном режиме.

Система интегрирована с государственными базами данных и формирует цифровой профиль каждой семьи, учитывая:

  • доходы;
  • наличие имущества;
  • другие активы и социальные параметры.
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь