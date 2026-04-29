В Казахстане станет опасно скрывать реальные доходы сотрудников: подробности

В Казахстане усиливают контроль за «серыми» доходами: бухгалтеры начнут получать уведомления о заниженных зарплатах сотрудников, а выплаты алиментов планируют сделать максимально прозрачными, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Министерство юстиции Казахстана заявило о внедрении новых цифровых инструментов для борьбы с выплатами «в конвертах». Речь идет о системе push-уведомлений, которые будут направляться бухгалтерам компаний.
По словам главы ведомства Бекболат Молдабеков, механизм позволит выявлять случаи, когда официальная зарплата сотрудника существенно ниже рыночной.
Например, если инженер в Астана официально получает менее 200 тысяч тенге, система может заподозрить, что часть дохода выплачивается неофициально.
Новая мера рассчитана на превентивный эффект. Власти ожидают, что компании предпочтут отказаться от «серых» схем, чтобы избежать проверок.
В результате ответственность за выплату алиментов полностью ложится на самого сотрудника, а не скрывается за заниженными доходами.
Одной из ключевых целей нововведения является защита прав детей, получающих алименты.
В Минюсте подчеркивают, что цифровизация и использование искусственного интеллекта позволят:
Также в правительстве рассматривается идея создания специального алиментного фонда, который может стать дополнительной гарантией выплат.
Отдельное внимание уделяется прозрачности работы частных судебных исполнителей.
Для этого внедряется мобильное приложение Адилет.
Кроме того, система интегрируется с банками и Казпочта, что позволит отслеживать движение средств и минимизировать злоупотребления.
Введение цифрового контроля может существенно изменить рынок труда в Казахстане:
Эксперты отмечают, что такие меры могут стать важным шагом к легализации доходов и повышению социальной защищенности населения.
