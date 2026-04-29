29.04.2026, 12:11

В Казахстане станет опасно скрывать реальные доходы сотрудников: подробности

В Казахстане усиливают контроль за «серыми» доходами: бухгалтеры начнут получать уведомления о заниженных зарплатах сотрудников, а выплаты алиментов планируют сделать максимально прозрачными, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Как будут выявлять «серые» зарплаты

Министерство юстиции Казахстана заявило о внедрении новых цифровых инструментов для борьбы с выплатами «в конвертах». Речь идет о системе push-уведомлений, которые будут направляться бухгалтерам компаний.

По словам главы ведомства Бекболат Молдабеков, механизм позволит выявлять случаи, когда официальная зарплата сотрудника существенно ниже рыночной.

Как это работает:

  • система анализирует профессию, регион и квалификацию работника
  • если доход кажется заниженным, бухгалтеру направляется уведомление
  • в сообщении указывается возможное несоответствие уровня зарплаты

Например, если инженер в Астана официально получает менее 200 тысяч тенге, система может заподозрить, что часть дохода выплачивается неофициально.

Давление на работодателей усилится

Новая мера рассчитана на превентивный эффект. Власти ожидают, что компании предпочтут отказаться от «серых» схем, чтобы избежать проверок.

Основная логика реформы:

  • уведомление — это сигнал о возможных нарушениях
  • игнорирование может привести к налоговым проверкам
  • работодателю становится выгоднее платить «в белую»

В результате ответственность за выплату алиментов полностью ложится на самого сотрудника, а не скрывается за заниженными доходами.

Алименты станут «прозрачными»

Одной из ключевых целей нововведения является защита прав детей, получающих алименты.

В Минюсте подчеркивают, что цифровизация и использование искусственного интеллекта позволят:

  • учитывать реальные доходы должников
  • увеличить размер алиментных выплат
  • снизить число уклонений

Также в правительстве рассматривается идея создания специального алиментного фонда, который может стать дополнительной гарантией выплат.

Контроль за судебными исполнителями усилят

Отдельное внимание уделяется прозрачности работы частных судебных исполнителей.

Для этого внедряется мобильное приложение Адилет.

Что изменится:

  • обе стороны будут получать уведомления о поступлении средств
  • деньги будут автоматически перечисляться получателю
  • вводятся четкие сроки перевода средств

Кроме того, система интегрируется с банками и Казпочта, что позволит отслеживать движение средств и минимизировать злоупотребления.

Что это значит для рынка труда

Введение цифрового контроля может существенно изменить рынок труда в Казахстане:

  • снизится доля «теневых» зарплат
  • увеличатся налоговые поступления
  • вырастет прозрачность доходов граждан

Эксперты отмечают, что такие меры могут стать важным шагом к легализации доходов и повышению социальной защищенности населения.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь