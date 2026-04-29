29.04.2026, 12:37

10 дней на сборы: как изменятся правила выселения из жилья в Казахстане

Новости Казахстана

В Казахстане предлагают новые правила работы частных судебных исполнителей. Среди ключевых изменений — обязательное уведомление о выселении за 10 дней, усиление контроля и пересмотр ряда процедур исполнительного производства, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: uralds.ru
Фото: uralds.ru

В Казахстане готовят масштабные изменения в сфере исполнительного производства. Новые нормы затронут порядок выселения граждан, работу частных судебных исполнителей и систему контроля за их деятельностью. Законопроект уже одобрен мажилисом в первом чтении.

Уведомление о выселении за 10 дней

Одним из ключевых нововведений станет обязательное предупреждение должников о выселении заранее.

Теперь судебные исполнители будут обязаны уведомлять граждан минимум за 10 дней до применения меры выселения. Это, как отмечается, позволит людям подготовиться и найти альтернативное жилье.

Ограничение принудительных мер и новые правила по долгам

Законопроект также предусматривает пересмотр подходов к принудительному взысканию долгов:

  • отменяются меры принудительного исполнения, если истек срок их предъявления;
  • исполнитель, прекративший производство, сможет отменять аресты, наложенные другими исполнителями;
  • при обращении сторон в суд для заключения мирового соглашения производство будет приостанавливаться на 1 месяц.

Отдельно уточняется, что граждане, участвующие в делах о порядке общения с ребенком, не будут включаться в Единый реестр должников.

Упрощенное взыскание: повышен порог

В рамках упрощенного производства увеличивается сумма взыскания:

  • было: до 20 МРП (около 86,5 тыс. тенге)
  • станет: до 40 МРП (около 173 тыс. тенге)

По мнению разработчиков, это позволит снизить дополнительные расходы граждан на услуги ЧСИ при небольших долгах.

Новые требования к частным судебным исполнителям

Серьезные изменения затронут и самих ЧСИ. Вводится обязательная аттестация, которая будет включать проверку:

  • знаний законодательства;
  • норм профессиональной этики.

Если повторная аттестация не будет пройдена, лицензия ЧСИ может быть прекращена.

Также вводятся ограничения:

  • лица, привлекавшиеся к ответственности за коррупцию, не смогут быть помощниками или стажерами ЧСИ в течение 3 лет.

Усиление контроля со стороны государства

Расширяются полномочия органов юстиции и профессиональных палат:

  • они смогут проводить проверки деятельности ЧСИ;
  • выдавать предписания об устранении нарушений;
  • при игнорировании требований — приостанавливать лицензию.

Кроме того, ЧСИ обяжут предоставлять банковские выписки по запросу контролирующих органов. Ранее такие данные нередко не раскрывались из-за банковской тайны.

Изменения в электронных торгах и взыскании

Законопроект также корректирует порядок реализации арестованного имущества:

  • взыскатель сможет оставить имущество за собой на любом этапе аукциона;
  • если победитель торгов не оплатил покупку, право переходит к предыдущим участникам.

Упрощение работы с должниками в регионах

Если должник находится или работает в исправительном учреждении другого региона, ЧСИ больше не придется направлять документы туда.

Вместо этого достаточно будет направить постановление об удержании из заработной платы.

Что дальше

Мажилис одобрил законопроект в первом чтении. После дальнейшего рассмотрения и принятия документ может существенно изменить практику исполнительного производства в Казахстане.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь