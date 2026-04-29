10 дней на сборы: как изменятся правила выселения из жилья в Казахстане

В Казахстане предлагают новые правила работы частных судебных исполнителей. Среди ключевых изменений — обязательное уведомление о выселении за 10 дней, усиление контроля и пересмотр ряда процедур исполнительного производства, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
В Казахстане готовят масштабные изменения в сфере исполнительного производства. Новые нормы затронут порядок выселения граждан, работу частных судебных исполнителей и систему контроля за их деятельностью. Законопроект уже одобрен мажилисом в первом чтении.
Одним из ключевых нововведений станет обязательное предупреждение должников о выселении заранее.
Теперь судебные исполнители будут обязаны уведомлять граждан минимум за 10 дней до применения меры выселения. Это, как отмечается, позволит людям подготовиться и найти альтернативное жилье.
Законопроект также предусматривает пересмотр подходов к принудительному взысканию долгов:
Отдельно уточняется, что граждане, участвующие в делах о порядке общения с ребенком, не будут включаться в Единый реестр должников.
В рамках упрощенного производства увеличивается сумма взыскания:
По мнению разработчиков, это позволит снизить дополнительные расходы граждан на услуги ЧСИ при небольших долгах.
Серьезные изменения затронут и самих ЧСИ. Вводится обязательная аттестация, которая будет включать проверку:
Если повторная аттестация не будет пройдена, лицензия ЧСИ может быть прекращена.
Также вводятся ограничения:
Расширяются полномочия органов юстиции и профессиональных палат:
Кроме того, ЧСИ обяжут предоставлять банковские выписки по запросу контролирующих органов. Ранее такие данные нередко не раскрывались из-за банковской тайны.
Законопроект также корректирует порядок реализации арестованного имущества:
Если должник находится или работает в исправительном учреждении другого региона, ЧСИ больше не придется направлять документы туда.
Вместо этого достаточно будет направить постановление об удержании из заработной платы.
Мажилис одобрил законопроект в первом чтении. После дальнейшего рассмотрения и принятия документ может существенно изменить практику исполнительного производства в Казахстане.
