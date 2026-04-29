Тревожный сигнал из Актюбинской области: полиция и спецслужбы стянуты к месту падения БПЛА

В Актюбинской области зафиксировано обнаружение обломков объекта, внешне напоминающего беспилотный летательный аппарат. Проводится проверка, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Очередной инцидент с обнаружением неизвестного летательного объекта произошел на западе Казахстана. На этот раз фрагменты, похожие на части беспилотника, были найдены в Каргалинском районе Актюбинской области.
По предварительной информации, объект находился вне населенного пункта, что исключило непосредственную угрозу для жителей.
"Департамент полиции Актюбинской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата, в Каргалинском районе.
Объект обнаружен вне территории населенного пункта. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.
В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по факту обнаружения проводится проверка совместно с уполномоченными службами.
Правоохранительные органы устанавливают происхождение найденных фрагментов, а также обстоятельства их появления на территории региона.
Официальных данных о типе объекта и его назначении на данный момент не приводится.
Подобные находки фиксировались и ранее в других регионах западного Казахстана, включая Западно-Казахстанскую область.
Повторяемость таких инцидентов привлекает внимание и становится предметом проверки компетентных органов, которые изучают возможные версии происхождения объектов.
На текущий момент все обстоятельства происшествия уточняются. Специалисты продолжают работу на месте обнаружения, собирая и анализируя фрагменты.
Ожидается, что после завершения проверки будут озвучены официальные выводы о природе найденного объекта.
Комментарии0 комментарий(ев)