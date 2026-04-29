29.04.2026, 12:49

Тревожный сигнал из Актюбинской области: полиция и спецслужбы стянуты к месту падения БПЛА

Новости Казахстана

В Актюбинской области зафиксировано обнаружение обломков объекта, внешне напоминающего беспилотный летательный аппарат. Проводится проверка, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Кадр из видео
Объект обнаружили в Каргалинском районе

Очередной инцидент с обнаружением неизвестного летательного объекта произошел на западе Казахстана. На этот раз фрагменты, похожие на части беспилотника, были найдены в Каргалинском районе Актюбинской области.

По предварительной информации, объект находился вне населенного пункта, что исключило непосредственную угрозу для жителей.

Полиция проводит проверку совместно со специалистами

"Департамент полиции Актюбинской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата, в Каргалинском районе.

Объект обнаружен вне территории населенного пункта. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по факту обнаружения проводится проверка совместно с уполномоченными службами.

Правоохранительные органы устанавливают происхождение найденных фрагментов, а также обстоятельства их появления на территории региона.

Официальных данных о типе объекта и его назначении на данный момент не приводится.

Уже не первый случай на западе страны

Подобные находки фиксировались и ранее в других регионах западного Казахстана, включая Западно-Казахстанскую область.

Повторяемость таких инцидентов привлекает внимание и становится предметом проверки компетентных органов, которые изучают возможные версии происхождения объектов.

Ситуация остается под контролем

На текущий момент все обстоятельства происшествия уточняются. Специалисты продолжают работу на месте обнаружения, собирая и анализируя фрагменты.

Ожидается, что после завершения проверки будут озвучены официальные выводы о природе найденного объекта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь