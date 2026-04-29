Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.04.2026, 14:35

Air Astana повышает цены на международные рейсы

Новости Казахстана 0 931

Цены на международные авиарейсы вырастут из-за роста расходов на топливо и изменений на глобальном рынке авиации, заявил CEO «Эйр Астаны», сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: пресс-служба Air Astana
Фото: пресс-служба Air Astana

Рост затрат и влияние Ближнего Востока

Новый глава авиакомпании «Эйр Астана» Ибрахим Жанлыел сообщил, что нестабильная ситуация на Ближнем Востоке оказывает давление на всю мировую авиаотрасль. По его словам, ряд авиаперевозчиков уже сталкивается с серьезными финансовыми трудностями, вплоть до риска банкротств.

На этом фоне авиакомпания была вынуждена пересматривать маршрутную сеть и адаптировать операционную модель.

Перенаправление рейсов и рост транзита через Казахстан

Компания усилила фокус на альтернативных направлениях, перераспределив маршруты в сторону:

  • Китая
  • Южной Кореи
  • стран Юго-Восточной Азии
  • Центральной Азии
  • Кавказа

По словам руководителя, это привело к росту международного транзитного пассажиропотока. Существенную роль в этом играет географическое положение Казахстана, который позволяет эффективно соединять различные регионы мира.

Резкий рост расходов на авиационное топливо

Одним из ключевых факторов давления на стоимость билетов стал рост цен на авиакеросин — по данным компании, он увеличился примерно на 120%.

Хотя часть топлива «Эйр Астана» закупает внутри страны, где Казахстан имеет статус нефтедобывающей державы, значительная доля топлива приобретается за рубежом уже по более высокой стоимости.

При этом затраты на авиакеросин формируют около 30% себестоимости авиаперевозок, что напрямую влияет на тарифы.

Подорожание международных рейсов

На фоне глобального роста расходов международные авиаперелеты уже подорожали примерно на 30–40%. В «Эйр Астане» рассматривают вариант частичного переноса этих затрат в тарифы.

Ожидается, что рост цен может составить около 15–20%, что соответствует половине общего рыночного повышения.

При этом подчеркивается, что на внутренних рейсах повышение стоимости пока не планируется.

Рекомендация пассажирам

В компании советуют пассажирам, планирующим зарубежные поездки, приобретать билеты заранее, чтобы избежать более высоких цен в будущем.

Интернет на борту появится на новых самолетах

Также глава «Эйр Астаны» сообщил о планах по внедрению интернет-связи на борту. Новая услуга будет доступна на самолетах, поставки которых ожидаются во второй половине текущего года.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь