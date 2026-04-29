Пляжи и базы
29.04.2026, 15:34

В Казахстане изменились правила КАЗТЕСТ и получения ПМЖ: ключевые нововведения

Новости Казахстана

В Казахстане обновили правила выдачи разрешений иностранцам на постоянное проживание, тестирования по системе КАЗТЕСТ и условий для получения статуса кандаса. Нововведения затрагивают оценку иммиграционного потенциала, финансовые требования и основания для аннулирования статуса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Совместным приказом Министерства труда и социальной защиты населения, МВД и Министерства цифрового развития внесены изменения в пилотный проект по оказанию госуслуг, связанных с оформлением разрешения на постоянное проживание (ПМЖ) для иностранцев и лиц без гражданства, а также присвоением и продлением статуса кандаса.

Документ уточняет порядок тестирования, критерии отбора, финансовые требования и основания для отказа или аннулирования разрешений.

Новые правила тестирования по КАЗТЕСТ

Скорректированы правила проведения онлайн-тестирования, анкетирования и собеседования для иммигрантов, претендующих на постоянное проживание в Казахстане.

Основные изменения:

  • результаты онлайн-тестирования КАЗТЕСТ предоставляются в течение трёх рабочих дней после завершения проверки с системой прокторинга;
  • при наборе 70–100% по каждому блоку выдается сертификат;
  • при результате ниже порога выдается справка о прохождении тестирования;
  • допускается повторное тестирование до двух раз в течение 30 дней, если не пройден хотя бы один блок.

Обновлена система оценки иммиграционного потенциала

Также пересмотрен порядок расчета баллов по критериальной системе отбора мигрантов.

Основные параметры оценки:

  • уровень образования (до 150 баллов);
  • профессиональная подготовка и востребованность;
  • подтверждение дипломов и их подлинности;
  • дополнительные критерии, включая опыт и квалификацию.

Итоговый балл рассчитывается автоматически по формуле, включающей несколько показателей. Минимальный порог для прохождения установлен на уровне не менее 600 баллов.

Изменения по статусу кандаса

Расширен перечень оснований для аннулирования статуса кандаса.

Теперь статус может быть отменен в случае:

  • переезда в другие регионы, не определенные правительством;
  • отсутствия подтверждения платежеспособности;
  • ежегодного непредставления данных о доходах и стаже;
  • неоднократных административных правонарушений;
  • совершения тяжких и особо тяжких преступлений;
  • наличия непогашенной или неснятой судимости.

Новые требования для получения ПМЖ

Уточнены условия получения разрешения на постоянное проживание в Казахстане.

Основные требования:

  • проживание в стране не менее 1 года в определенных регионах расселения;
  • успешное прохождение критериальной оценки;
  • подтверждение финансовой состоятельности.

Финансовый порог:

  • наличие средств не менее 1320 МРП (около 5,7 млн тенге в 2026 году);
  • ежегодное подтверждение платежеспособности в течение 5 лет.

Расширен перечень оснований для отказа и аннулирования ПМЖ

Разрешение на ПМЖ может быть отказано или аннулировано при:

  • нарушении миграционного законодательства;
  • угрозе национальной безопасности;
  • предоставлении ложных документов;
  • отсутствии подтвержденных доходов;
  • систематических административных нарушениях;
  • длительном отсутствии проживания в стране;
  • судимостях или причастности к экстремистской деятельности.

Также учитывается фактическое проживание в стране — менее 183 дней в году может стать основанием для аннулирования.

Где оформляется услуга и сроки рассмотрения

Госуслуга по выдаче ПМЖ оказывается через территориальные органы миграционной службы МВД и центры обслуживания населения.

  • срок рассмотрения — до 45 календарных дней;
  • прием и выдача документов осуществляется через НАО «Правительство для граждан»;
  • услуга действует в определенных регионах расселения.

Срок действия новых правил

Совместный приказ вступает в силу со дня подписания и будет действовать до 31 декабря 2026 года.

