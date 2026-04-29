В Казахстане изменились правила КАЗТЕСТ и получения ПМЖ: ключевые нововведения

В Казахстане обновили правила выдачи разрешений иностранцам на постоянное проживание, тестирования по системе КАЗТЕСТ и условий для получения статуса кандаса. Нововведения затрагивают оценку иммиграционного потенциала, финансовые требования и основания для аннулирования статуса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Совместным приказом Министерства труда и социальной защиты населения, МВД и Министерства цифрового развития внесены изменения в пилотный проект по оказанию госуслуг, связанных с оформлением разрешения на постоянное проживание (ПМЖ) для иностранцев и лиц без гражданства, а также присвоением и продлением статуса кандаса.
Документ уточняет порядок тестирования, критерии отбора, финансовые требования и основания для отказа или аннулирования разрешений.
Скорректированы правила проведения онлайн-тестирования, анкетирования и собеседования для иммигрантов, претендующих на постоянное проживание в Казахстане.
Основные изменения:
Также пересмотрен порядок расчета баллов по критериальной системе отбора мигрантов.
Итоговый балл рассчитывается автоматически по формуле, включающей несколько показателей. Минимальный порог для прохождения установлен на уровне не менее 600 баллов.
Расширен перечень оснований для аннулирования статуса кандаса.
Теперь статус может быть отменен в случае:
Уточнены условия получения разрешения на постоянное проживание в Казахстане.
Разрешение на ПМЖ может быть отказано или аннулировано при:
Также учитывается фактическое проживание в стране — менее 183 дней в году может стать основанием для аннулирования.
Госуслуга по выдаче ПМЖ оказывается через территориальные органы миграционной службы МВД и центры обслуживания населения.
Совместный приказ вступает в силу со дня подписания и будет действовать до 31 декабря 2026 года.
