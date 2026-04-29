«Была непоколебима, как скала»: ушла из жизни Бахыт Туменова

В Казахстане стало известно о смерти известной общественной деятельницы и эксперта в сфере здравоохранения Бахыт Туменовой. О ее кончине сообщил депутат мажилиса Ермурат Бапи на своей странице в Facebook , сообщает Lada.kz.

Что известно о случившемся

Информацию о смерти Бахыт Туменовой первым публично озвучил депутат мажилиса Ермурат Бапи. Он отметил ее принципиальность и сильный характер, подчеркнув, что она оставила заметный след в общественной жизни страны.

По его словам, при жизни Туменова «была непоколебима, как скала».

Общественная и профессиональная деятельность

Бахыт Туменова была известна как активная общественница и специалист в области здравоохранения. Она работала на государственной службе и принимала участие в общественно-политических инициативах, включая поддержку движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК).

Отдельное место в ее деятельности занимала работа в неправительственном секторе, где она уделяла внимание вопросам медицины и социальной поддержки населения.

Организация «Аман-саулык»

Одним из ключевых проектов Бахыт Туменовой стала неправительственная организация «Аман-саулык», которую она основала и возглавляла почти два десятилетия.

"Бахыт Ниязбековна основала неправительственную организацию "Аман-саулык" и возглавляла эту некоммерческую организацию 19 лет, до конца своей жизни! Твой светлый образ останется в наших сердцах до последнего вздоха!"

Реакция и память

Новость о смерти общественницы вызвала отклик среди коллег и представителей общественности. В своих сообщениях они отмечают ее вклад в развитие гражданских инициатив и многолетнюю работу в сфере здравоохранения.

Бахыт Туменова оставила после себя значительное общественное наследие, связанное с защитой прав пациентов и развитием гражданского общества в Казахстане.