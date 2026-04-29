Опубликован график работы ЦОНов на майские праздники в Казахстане

В Казахстане утвердили режим работы ЦОНов и спецЦОНов на майские праздники — часть дней объявлена выходными, но предусмотрены дежурные смены, сообщает Lada.kz.

Когда ЦОНы не будут работать

Госкорпорация «Правительство для граждан» опубликовала официальный график работы центров обслуживания населения (ЦОНов) и специализированных ЦОНов на май 2026 года.

Согласно информации, в праздничные дни 1, 7 и 9 мая все отделения, включая дежурные, будут полностью закрыты. В эти даты прием граждан и оказание государственных услуг проводиться не будут.

Дежурные дни: сокращенный график

Несмотря на праздничный период, часть центров продолжит работу в ограниченном режиме.

Дежурные ЦОНы будут открыты:

2 мая

11 мая

В эти дни прием граждан будет осуществляться по сокращенному графику:

с 09:00 до 13:00

При этом в специализированных ЦОНах установлен отдельный порядок обслуживания:

прием заявлений — до 12:00

выдача готовых документов — до 13:00

Как будут работать в остальные дни

Во все остальные дни мая центры обслуживания населения и спецЦОНы продолжат работу в стандартном режиме, без изменений.

Гражданам рекомендуют заранее планировать визиты, особенно с учетом праздничных выходных и сокращенного графика в дежурные дни.