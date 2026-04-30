В Казахстане потребовали прекратить «блокировку жизни» пенсионеров

На заседании Мажилиса разгорелся спор из-за практики блокировки банковских счетов пожилых людей. Депутаты требуют пересмотреть механизмы работы частных судебных исполнителей (ЧСИ), которые лишают пенсионеров возможности приобретать даже товары первой необходимости, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

«Выжить на 50 тысяч тенге невозможно»

Депутат Мажилиса Анас Баккожаев выступил с резкой критикой в адрес частных судебных исполнителей. По его словам, сложившаяся система взыскания задолженностей игнорирует социальный статус граждан. Парламентарий подчеркнул, что зачастую ЧСИ арестовывают счета, на которые поступают единственные доходы пожилых людей — их пенсии.

Особое возмущение депутата вызвало то, что при блокировке на счету должника остается сумма, равная лишь одному прожиточному минимуму.

«Получается, как будто "дурочку включают". Зная, что должник — пенсионер, они всё равно блокируют счета. У нас остается 50 тысяч тенге. Этого вообще хватает, чтобы выжить в нашей ситуации? Судебный исполнитель оставляет только этот минимум, блокируя всё остальное», — заявил Баккожаев.

Несмотря на эмоциональность выступления, за которую спикер палаты Ерлан Кошанов сделал депутату замечание, поднятая проблема вызвала широкий резонанс.

Ответ палаты ЧСИ: «Мы не видим происхождение денег»

На критику ответил председатель Республиканской палаты ЧСИ Нуржан Арингазинов. Он пояснил, что проблема носит технический и системный характер. По его словам, судебные исполнители при наложении ареста на банковский счет технически не могут отследить источник поступления средств.

Основные причины блокировок по версии ЧСИ:

Отсутствие прозрачности: В банковской системе ЧСИ видит только номер счета и сумму, но не понимает, являются ли эти деньги зарплатой, пенсией или социальным пособием.

Риск лишения лицензии: Если исполнитель не наложит арест вовремя, контролирующие органы (Минюст, МВД) могут расценить это как бездействие, что грозит ЧСИ потерей права на работу.

Как пенсионерам защитить свои выплаты?

В качестве решения проблемы Нуржан Арингазинов напомнил о необходимости использования специальных счетов. Согласно законодательству РК, на спецсчета, предназначенные для пособий и социальных выплат, арест накладываться не может.

Однако эксперты отмечают, что не все пенсионеры осведомлены о такой возможности или успевают открыть подобные счета до начала исполнительного производства. В результате возникают ситуации, когда законные ограничения по удержанию (не более $50%$ от выплаты) нарушаются из-за полной блокировки доступа к карте.

Текущая ситуация с долгами в РК

Вопрос закредитованности населения и жестких мер взыскания остается одним из самых острых в повестке парламента. Депутаты намерены инициировать поправки, которые обяжут банки и ЧСИ более детально идентифицировать пенсионные активы, чтобы исключить риск «голодной блокировки» для наиболее уязвимых слоев населения.