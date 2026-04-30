Казахстанских водителей начали жестко проверять: за какую «мелочь» под капотом теперь забирают номера

В Казахстане за технически неисправный автомобиль водителям грозят штрафы, а в отдельных случаях — изъятие госномеров до устранения нарушений, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Техсостояние авто — под постоянным контролем

Состояние автомобиля должно проверяться регулярно в любое время года, однако особенно важно делать это в межсезонье, когда водители массово меняют шины и готовят транспорт к погодным изменениям.

Под действие требований попадают не только легковые автомобили, но и мотоциклы, а также коммерческий транспорт. Все нормы закреплены в отдельном приложении к Правилам дорожного движения РК, которым руководствуются сотрудники полиции при проверках на дорогах.

Внешние световые приборы: одна из самых частых причин остановки

К числу наиболее заметных нарушений относятся неисправности или несоответствие внешнего освещения.

Запрещается эксплуатация автомобиля, если фары, фонари или поворотники не соответствуют заводской конструкции, имеют неправильный цвет или режим работы. Под запрет также попадают «тюнингованные» световые элементы, включая стробоскопы, синие указатели поворота и нештатные лампы.

Отдельно контролируется регулировка фар — слишком высоко направленный свет, который ослепляет встречных водителей, является основанием для штрафа.

Также запрещено движение при неработающих или загрязнённых световых приборах, а использование неподходящих рассеивателей или ламп, включая установку LED и ксенона вместо штатных галогеновых решений, может стать причиной административного протокола.

Колёса и шины: износ, несовместимость и повреждения

Одним из ключевых требований является минимальная остаточная глубина протектора. Для легковых автомобилей она составляет 1,6 мм, для мотоциклов — 0,8 мм, для автобусов и грузового транспорта — выше.

Эксплуатация запрещена, если шины имеют серьёзные повреждения, оголённый корд, расслоения или деформации. Опасность представляют и трещины на дисках, отсутствие крепёжных элементов или использование шин, не соответствующих модели автомобиля.

Также нельзя устанавливать на одну ось разные типы шин, сочетать шины с различным рисунком протектора или использовать восстановленные покрышки там, где это не допускается конструкцией.

Двигатель и выхлопная система

Запрещено движение автомобиля, если уровень вредных выбросов превышает установленные нормы или система выпуска отработанных газов неисправна.

Особое внимание уделяется герметичности топливной системы — любые следы утечки топлива считаются серьёзным основанием для запрета эксплуатации. Аналогично проверяется вентиляция картера и общее состояние двигателя.

Стеклоочистители, обзор и стекла

Неисправные дворники или стеклоомыватели также относятся к нарушениям, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.

Ограничения касаются и обзорности: трещины на лобовом стекле со стороны водителя, посторонние предметы, ухудшающие видимость, а также незаконные тонировки передних стекол могут привести к штрафу.

Допускаются только установленные заводом элементы или разрешённые конструкции, не ухудшающие обзор.

Конструкция автомобиля и элементы безопасности

К числу критичных неисправностей относятся отсутствие зеркал заднего вида, неработающие замки дверей, неисправные ремни безопасности, отсутствие подушек или аварийных устройств, а также поломка систем освещения салона.

Также запрещено движение при неисправном спидометре, противоугонной системе или при отсутствии обязательных элементов — аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.

Особо строго контролируется состояние ремней безопасности: любые надрывы или заклинивания считаются основанием для запрета эксплуатации.

Незаконные изменения конструкции и скрытие номеров

Отдельным нарушением считается самовольное переоборудование автомобиля без разрешения.

Сюда относится изменение числа сидений, переделка салона, установка дополнительных конструкций или переоборудование грузового транспорта в пассажирский и наоборот.

Также запрещены любые устройства, позволяющие скрывать или изменять регистрационные номера — включая рамки и механизмы маскировки.

Какое наказание грозит водителям

За эксплуатацию автомобиля с указанными неисправностями предусмотрен штраф от 5 до 15 МРП. В отдельных случаях сотрудники полиции имеют право изъять государственные номерные знаки до устранения нарушений.

После устранения неисправностей номера возвращаются владельцу.

Вывод

Даже незначительные технические проблемы могут привести к штрафу и запрету эксплуатации автомобиля. Поэтому водителям рекомендуется регулярно проверять состояние света, шин и основных систем безопасности, особенно перед дальними поездками.